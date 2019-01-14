陸高薪挖角 聯詠4離職員工洩營業秘密被起訴

2019年01月14日 13:57 中時 羅浚濱

科技人才被高薪挖角到大陸的現象很普遍，全國十大IC設計廠的聯詠科技公司，發生4名離職員工，涉嫌洩漏公司研發工程類等重大營業秘密予大陸競爭公司，檢方偵查終結以違反營業密秘法提起公訴。

嘉義市調查站接獲聯詠公司告訴，報由新竹地署由檢察長指派營業秘密專組檢察官蘇恒毅指揮偵辦，發現曾姓高階主管在105年間，被大陸上海某電子科技公司招攬，該公司負責人協議給曾男擔任總經理職務及雙倍薪資。

曾男有權限查閱聯詠機密資料，離職前擅自以多次、少量方式，下載重製聯詠公司內部OLED面板驅動IC及VR等研發工程類機密檔案資料。

曾男並挖角同事業處羅姓、何姓、董姓3名工程師，跳槽至曾男以配偶名義在台元科技園區內設立的科技公司，並要求羅等人協助重製聯詠公司機密資料，洩漏予大陸競爭公司。

同時，針對跳槽工程師的薪資，曾男假藉「專業技術事務收入」等名目，安排員工開立外幣帳戶，收受境外公司資金等犯罪行為。

檢察官偵查後認曾男等4人犯罪嫌疑重大，請新竹地方法院就4人的犯罪所得追徵，而聲請扣押4人的現金、房產等財產獲准，並將4人及曾男設立的公司，以違反營業秘密法提起公訴。

高科技產業為我國經濟命脈，保護核心技術更刻不容緩，本署仍將持續積極追查違反營業秘密法之犯行，以確保國家經濟安全，並呼籲高科技技術人才切勿貪圖短利，誤蹈法網。

(中時 )