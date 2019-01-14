角逐補選金門立委 陳滄江保證：絕不再回民進黨

2019年01月14日 14:29 中時 李金生

陳滄江強調，他永遠與支持他的鄉親和民意站在一起。（李金生攝）

熱情鄉親陪同陳滄江登記參選，決心全力將他送進立法院。（李金生攝）

外號「江哥」的前金門縣議員陳滄江今（14）日上午登記角逐補選立委，他強調上任後將全力為鄉親索回遭國占、軍占的「門口埕」等土地，並保證堅持走金門路線，與支持他的鄉親站在一起，絕對不會接受「招安」再回到民進黨。

陳滄江表示，他今年已是60出頭的人，在金門這塊生長的土地上，有自己的名聲和志氣，如果他接受民進黨「招安」、「做大官」，「一世人替金門打拚又有甚麼價值呢？」

他強調，自己和鄉親一樣都是「金門黨」，永遠與支持他的鄉親站在一起，堅持走金門路線，與鄉親繼續為金門打拚，絕對不會再回去民進黨。

陳滄江說，他當初為讓民進黨更關心和照顧金門，才選擇加入民進黨，而鄉親沒有因為他的「色彩」而拋棄他，讓他一路走來深深感受鄉親的疼惜和鼓勵，他也在2任縣議員任內，用3000多件服務案，來回報鄉親的支持和愛護。

他說，一直到去年他深感民進黨違背金門許許多多的民意，並沒有因為他的努力打拚，而對在戰地政務時期遺留下來的問題，給予金門更多的關心，而中央對他在議會提案推動的兩岸「通水」消極看待，並認為「823炮戰」是金門人的事，與他們無關，十分「可惡」的說法，以及副總統陳建仁在823台灣淹大水時，竟戴著口罩像「祕雕」一樣，「鬼鬼祟祟」在金門旅遊，都成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓27年來忍辱負重的他毅然決定離開民進黨。

陳滄江表示，在補選立委的10個月任期內，以他的學識、經驗和人脈，絕對可以做一個稱職的立委，而他不講有的沒有的「豪小話」，堅持只要做好一件事，就是為鄉親爭取索回遭國占、軍占的「門口埕」等土地，以及增訂「戰地政務時期金門人民權益受損回復條例」，平反戰地政務時期遭受的不公不義。

(中時 )