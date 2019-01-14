獨排眾議！譴責私刑肉圓惡爸 「他」神解：跟看A片有啥兩樣

2019年01月14日 13:56 中時電子報 吳品瑤

新北市蘆洲區一名林姓男子讓兒子去買晚餐，喝酒的他竟因「肉圓沒加辣」而失控怒毆妻兒，在兒子狂說對不起、妻子痛哭求救之下仍不停手，整個家暴過程被po上網引爆全台怒火，上百民眾事後到「肉圓惡爸」社區前堵人，有人現場炒辣椒欲塞林男嘴巴，還有7名網友闖入林男住處，其中2人動手毆打林男遭移送法辦，而多數網友認為私刑有理，稱這7人是「正義哥」，然名嘴羅友志卻譴責私刑暴力，直呼這不是正義而是發洩。

蘆洲林姓「肉圓惡爸」家暴行勁惹毛各地民眾，甚至疑似遭黑道鎖定，在臉書po文呼籲交出林男好讓他們「處理」，整起事件越演越烈，而多數網友覺得這樣類似「私刑」的作為能讓加害者立即受到懲罰，並沒有不好，然名嘴羅友志在臉書發文，獨排眾議譴責私刑肉圓惡爸，辛辣解析：「看肉圓加辣打爸爸，跟看SOD(日本A片)打手槍有什麼兩樣？」。

羅友志臉書po文。(翻攝自羅友志oo有事找友志臉書)

羅友志提醒眾人，每天台灣發生的家暴案件高達300起以上，但真正被看見、有解決的其實沒幾件，神解：「每天都有人打小孩，每天都有人打砲，差別在你有沒有「看到畫面」而已！」，感嘆「這不是正義，是發洩」，一天上百的家暴事件若都要私刑，打也打不完，認為該從相關法律修訂做起，無論如何還是該訴諸法律。

(中時電子報)