行政院臨時會 蘇揆對閣員下達二指示

2019年01月14日 14:15 工商 呂雪彗

行政院長蘇貞昌14日在行政院臨時會為行政團隊下達二項指令，一是要為團隊加分不是減分，不要互相拉扯；二要簡政便民，凡事以人民角度思考，要接地氣、迅速解決問題、減少民怨。

蘇貞昌在臨時行政院會向閣員表示，這次他利用二天時間組閣，非常明快，他要感謝蔡總統對他完全的信任，讓我充分行使組閣用人職權，蔡說「人都你找、你指揮，事情也都你推動你負責」。

蘇貞晶對閣員要求，一為團隊加分。蘇揆表示，大家是一個團隊，閣員要從負責角度為團隊加分，不要減分，不要給團隊增加任何難度，是要大家合作非互相拉扯。橫向要協調配合，縱向要追蹤管制。

至要做什麼事？蘇揆說，在賴院長及蔡總統努力下，擘劃很多政策，他完全接受，該做的如期如質完成，但若經民意檢驗反映，做下去不是僵化不動，如經實證或推動碰到任何情況，都可由閣員決定改變，更接地氣、更少民怨、更增加效能去做。

蘇貞昌強調要減政便民，增加成績，減少繁瑣，部會完全負責，如涉跨部會由政委協調處理，政委是要協調促成不是要加門檻，也不是要加一級。政委有各方經驗能力，但沒兵沒將，政委能讓各部會在業務更順利更迅速，不論法案或計畫，若部會推不動涉及跨部會，他們不能解決，希望政委協助部會完成。蘇說，這次也有新的政委，各位工作分配不清楚，如何把工作分配更好，他責成副院長陳其邁先和政委了解後，再由他作最後定案。

第二、蘇貞昌要求便民，要以人民角度思考問題，用心再好若未從人民角度出發，人民也不會接受。他指示政務官應走至第一線，要能解決問題、不是製造問題。

蘇貞昌說，現只剩只一年多時間在蔡總統引領執政，過去計畫工作希望不但要穩定政局，還要做出成績，要一點一滴累積，只有讓人民覺得好感到好，才會繼支持執政黨可以繼續執政，如何做到好從人民角度思考。至方法上他建議，不要落落長，講大道理、只描述現象，只有發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、何時完成，只有這四點要求，要第一時間反映，事情若磨很久，不要讓它繼續消耗下去，要快速處理。

「做什麼事要讓人民知道」，蘇揆強調，時代不同了，過去做這麼多事但有些人民並不知道，要讓人民知道的方法，不是到歲末年終才買半版報紙廣告，那已經落伍了，現在手機可直播都第一時間可讓人民知道，要求閣員督管帶動部會，第一時間要讓人民知道，不要默默做，我們在為人民做什麼，且不能讓人民看不懂，要非常直白、一目了然、要有吸引力，讓大家願意看，願意聽，副院長好像很厲害，首長要調整用新方法，與時俱進，讓人民看到我們有做事、會做事。

此外，蘇貞昌也提到，六都首長是「列席」行政院會，他們很忙，要在這討論議題很繁重，但有些與六都首長毫不相干的事，所以在院會未讓他們發言。

他舉親身經歷，過去省議員時只有北高二都，當時省和市很多事要協調，所以蘇揆建議成立「中央與地方建設協調會報」，建議以政委以縣市來分，由政委主持幾個縣市，誰代表中央幾個縣市別去參加，請副院長陳其邁設想一下，與政委協調分工，在協調平台上提出地方的問題，如有必要可提行政院會或部會首長直接解決，這樣才會明快，在協調會報先期處理。

蘇貞昌最後強調，很希望所有部會扛起責任，了解事情。執政二年多時間，有那些事情未解決，民怨是什麼，指示部會首長立刻整理，方法如何解決，何時解決，如需他去當場宣示，提高分貝更好。

他還說，拜託副院長主持相關會議，祕書長顧好政院，他要多出去走一走，下午要為非洲豬瘟走出去，很多防禦興利除弊或避險的，需要他出面的，他就會劍及履及走出去。有些計畫拖很久的，希望不要自己設門檻，不要在部裡院裡卡住，甲案也好乙案也好，拖延案最不好，該不行就不行，不能耗在那邊不進不退，他無法忍受，不要卡在那邊。也要讓黨團知道，不要看報紙才知道，做細緻一點立委感受不同。

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