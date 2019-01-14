「宝泉」出「花」招　花博期間業績增2成

「宝泉」推出新「花」招，花博期間讓業績成長。（陳淑娥攝）

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五彩繽紛的花卉杯子蛋糕。（陳淑娥攝）
「花博糕餅DIY」吸引民眾動手體驗。（陳淑娥攝）
新產品「幸福晶沙系列糕餅」的晶沙黃金酥、柚香晶沙。（陳淑娥攝）
新產品「幸福晶沙系列糕餅」的晶沙太陽餅、晶沙鳳梨酥。（陳淑娥攝）
花博期間限量的玫瑰蘋果派。（陳淑娥攝）
花博期間限量的地瓜洛神花麵包。（陳淑娥攝）
「宝泉」師傅現做香菇筍包，小朋友好奇趴在櫥窗觀看。（陳淑娥攝）
「宝泉」的隱藏版美食香菇筍包。（陳淑娥攝）
「宝泉」拓展商機，首度跨越濁水溪將進軍國道1號西螺休息站。（陳淑娥攝）

台中花博迄今已吸引逾300萬人次造訪，也為周邊商家帶來無限商機，位於豐原的「宝泉甘味手造所」推出新「花」招，不僅有相關花卉產品，還有花博系列DIY蛋糕深受喜愛；業者表示，花博開幕後整體業績增加2成，DIY也成長3倍之多。

發跡於台中豐原的「宝泉」糕餅店111歲囉！今年業者大膽結合傳統與創新，推出「幸福晶沙系列糕餅」、「幸福包子饅頭系列」及「花博糕餅DIY」；甘味手造所總經理陳孟君表示，將經典產品進行改良及進化，讓消費者能夠品嘗到美味的產品。

陳孟君指出，「宝泉甘味手造所」以散客居多，台中花博自去年開幕以來，也吸引團客造訪，外國客以東南亞及日本居多，以往DIY體驗平日每月約300人，現在成長到近千人，店內業績也大幅增加2成之多。

陳孟君表示，「宝泉」歷經近一年多次的測試與改良，成功將鹹鴨蛋去腥，但保留鹹中帶香特殊風味的黃金比例配方，融入小月餅、太陽餅、鳳梨酥、和果子等熱銷產品中，正式推出「幸福晶沙系列糕餅」，包括晶沙黃金酥、晶沙太陽餅、晶沙鳳梨酥、柚香晶沙等產品。

「宝泉」不只賣糕餅，還有隱藏版美食，包括美味可口的親民麵包，加上新產品包子饅頭系列，有玫瑰花饅頭、養生饅頭、起士饅頭、鮮奶饅頭、香菇筍包，既美味又養生！此外，在花博期間，推出限量的地瓜洛神花麵包、玫瑰蘋果派，都是遊客詢問度相當高的產品。

「宝泉」糕餅為拓展版圖，自3月1日起，將首度跨越濁水溪於國道1號西螺休息站設立服務門市，而熱門的高雄新據點也在評估中。

(中時 )

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