澳網》睽違4個月首場正式賽 納達爾直落三勝

納達爾在澳洲網公開賽第一輪直落三獲勝。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal），今天展開2019年新球季，在澳洲網球公開賽男單第一輪經過2小時15分鐘的對抗，以6：4、6：3、7：5打落地主外卡選手達克沃斯（James Duckworth），晉級第二輪。

納達爾自從去年9月美國網球公開賽男單4強賽因膝傷退賽後，第一場正式比賽，雖然狀態還沒回到最佳，打起來有點施展不開來，最終仍是直落三盤勝出，賽後他也稱讚對手「每一球都打得非常有侵略性，不好對付」。

其實納達爾本來想更早開始2019球季，不過他抵達澳洲布里斯本後，大腿又出現一點狀況，最終在布里斯本網球賽開打前一天宣布退賽，他補充：「當時沒辦法出賽真的很難過，我人都已經到那裡了，準備好上場一搏，但是大腿有點小問題，儘管我很想比賽，醫生卻不讓我去球場。」

多獲得一點時間，或許對已經32歲的納達爾來說也不錯，今天一開賽就打得相當積極，第1局就破了達克沃斯的發球局，雖然第2局納達爾一度陷入0：2落後，但這位擁有17座大滿貫單打冠軍的好手，隨即破發、保發，進而拿下兩盤領先。

第三盤納達爾在5：3聽牌時，世界排名最高曾到82的達克沃斯發揮韌性追趕，將局數5：5扳平，不過納達爾重新振作，連下兩局鎖定勝利。

南非男網選手安德森發球威力十足。(美聯社)

南非好手安德森（Kevin Anderson）經過2小時53分鐘激戰，以6：3、5：7、6：2、6：1力挫法國選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino）。安德森全場發出14記「愛司球」，但也發生38次非迫性失誤，是他比賽贏得辛苦的原因。

(中時電子報)

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