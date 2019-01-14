竹蓮寺歲末關懷寒士耆老清寒家庭尾牙宴席 開200桌

2019年01月14日 14:11 中時 陳育賢

右起新竹市副議長余邦彥、身兼竹蓮寺主委的議長修睿修、副市長沈慧虹、議員鄭正鈐14日與寒士、弱勢朋友一同享用圍爐尾牙宴。（陳育賢攝）

竹蓮寺今天中午席開200桌，滿滿10道辦桌手路菜不僅菜色豐富，更要讓大夥吃飽，溫暖在心頭。（陳育賢攝）

竹蓮寺今天中午席開200桌，滿滿10道辦桌手路菜滿足現場2000張嘴。（陳育賢攝）

竹蓮寺今天中午席開200桌，滿滿10道辦桌手路菜不僅菜色豐富，更要讓大夥吃飽，溫暖在心頭。（陳育賢攝）

新竹市竹蓮寺14日連續第8年舉辦「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」，身兼竹蓮寺主委的市議長許修睿表示，2012年起竹蓮寺擴大舉辦尾牙宴且1年比1年還多桌，今天中午席開200桌，滿滿10道辦桌手路菜不僅菜色豐富，更要讓大夥吃飽，溫暖在心頭。

許修睿表示，竹蓮寺舉辦歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴，源起於《聲遠國樂》老師邱隆泉所發起，當年是由竹蓮寺提供食材、白米等物資，由邱隆泉統籌在新竹市建國公園內辦理簡單的熱食，提供給遊民及弱勢族群享用。

但當時寒士們只能蹲在路旁或公園內吃便餐，菜色也只有2、3道，讓他感覺形象不好，也讓所有參加的寒士們相當沒有尊嚴。

許修睿說，為了讓大家吃的舒適且有尊嚴，2012年起他將這項寒士尾牙活動納入為竹蓮寺的重大活動之1，請寒士們一起上桌吃尾牙，讓他們感受到溫暖，今天席開200桌，請來2000人共同享用，不僅菜色豐富飽滿更要讓大夥吃飽，溫暖在心頭。

此次尾牙宴是竹蓮寺連續第8年舉辦，中午12點整開始上菜，滿滿1桌10道辦桌手路菜，各式佳餚從冷盤、白斬土雞、炸物、燉物、佛跳牆、年年有魚…，應有盡有，完全不馬虎，希望讓弱勢朋友可以開心圍爐，感受社會暖流。

許修睿表示，雖然仍有很多族群無法得到充分照顧，但他們力量雖有限，但這樣有意義的活動一定會持續辦下去，未來更將透過里長將訊息傳達出去，幫助更多的人，感謝社會大眾的支持，讓菩薩的大愛繼續傳遞。

今天的尾牙宴除了主持活動的議長許修睿外，副議長余邦彥、議員陳治雄、顏政德、蕭志潔、李國璋、林慈愛、林耕仁、鄭正鈐、吳青山、陳啟源助理等也都到場共襄盛舉，市府則有副市長沈慧虹、社會處之李季縈等到場致意。

(中時 )