蘇貞昌爆「組閣事」蔡英文要他全權負責

2019年01月14日 14:33 中時 張理國

蘇揆2天組閣效率明快，他在行政院爆料，蔡總統沒有問他閣員哪個人怎麼樣，他也沒有一張名單去問她，閣員是要這個好還是那個好？都是他決定，蔡總統告訴他，「人都你找、都你指揮，都你負責，事、也都你決定、都你推動、都你負責」。

蘇揆的蘇家軍治軍嚴明，剛上任蘇貞昌就發表超過十分鐘的訓話，要求閣員必需為團隊加分，不要減分，不要給團隊增加困難，大家一起合作而不是拉扯，橫向要協調配合，縱向要追蹤管制，在蔡總統領導下，前行政院長賴清德的努力下，大家一起已擘劃推動好多事，他都覺得非常好，希望大家如期如質完成。

但蘇貞昌也說，很多事經過民意檢驗，做下去後也不是僵化不動，任何事情，經實證或推動後，碰到任何情況，都可以由首長研判，看怎麼樣會更好，更接地氣。

蘇揆也提及，他期待簡政便民，既然部會分就請部會負責，跨部會政委協調處理，讓他知道即可，而協調也是促成不是「加門檻」；所謂便民，是以民角度思考，否則民眾只有不高興跟不接受。而方法上，他建議不要很長篇大論的大道理，「發生什麼事？要用什麼方法解決？誰做？什麼時候完成」？只要這四點就好，「母湯落落長」講不清楚，任何事拜託如此。而且要第一時間反映，如果磨了好久了，不要消耗下去，要快速處理。

此外，蘇揆也說，時代不同了，做這麼多，但這一次九合一選舉證明很多人民不知道，要讓人民知道的方法，不是等到歲末年終，買報紙登半版廣告，那個已經落伍了，現在直播的時代，手機都是第一時間了，所有的同仁，不管哪個部會，不是默默做，要讓人民知道我們在做些什麼？要一目瞭然、一聽就懂，而且要有吸引力讓她願意看，願意聽，這個耐性大概10秒而已。

(中時 )