擦撞事故被吼才移車？九把刀喊冤：是賓士車不移

2019年01月14日 14:15 中時 巫靜婷

知名作家九把刀13日攜友露營下坡時會車時與賓士轎車發生擦撞，九把刀14日PO文表示，自己是全宇宙最想快點移車讓大家好通過的人。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣卓蘭鎮西坪里13日14時許，2輛賓士與奧迪車輛於水源路往露營區產業道路上下坡路段發生擦撞，肇事的2輛百萬名車疑似堅持停在現場等警方處理，造成大塞車，引發後車林姓駕駛不滿PO網：「我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走」。員警做筆錄時發現，奧迪車主竟是知名作家九把刀柯景騰，而他事後表示，是賓士車主不肯移

林姓駕駛在「爆怨公社」PO文表示，依照現場的狀況來看，應該是奧迪的車主在會車到一半時，就馬上往車道中間切，造成車尾去擦撞到賓士，而且只是個小擦撞而已，雙方照片拍完或是線畫一畫後，就可以把車移旁邊，但「奧迪」的車主卻堅持要等到警察來後，才願意移車，也要求賓士必須也等到警察來後才能移，造成雙向一堆車子無法通行，必須繞其他的遠路，「最後是我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走......」。文中直指是奧迪不肯移車，阻擋通行。

九把刀13日事故發生後，雖在自己的臉書PO文說「露營下山遇到小擦撞，幸好兩台車都有保險，省下很多不必要的負面對話」「但最厲害的是開在我後面的休旅車，看我擦到了，神乎其技地往後開上坡路，直接換條路走掉，不可思議。」證明自己的確發生車禍，並看見後方受堵的車輛換路走。

九把刀14日見有民眾爆料，事件受媒體關注13時許再PO文反駁，是賓士車堅持不移車等警察，自己則是全宇宙最想快點移車讓大家好通過的人。

他提到，雙方都沒有粉筆，都只能拍照，而我一開始就覺得既然大家都有保險所以拍照完畢就快點移車吧，以免擋到的車子越來越多，但是賓士車主不肯啊，堅持等警車過來處理保障雙方權益，後來後方車子一直大吼叫我們讓道，可以理解啦，雖然警察還沒到，我還是多問一次賓士車主你們同意移車齁？賓士車主趕緊說是，我就移車啦，唉，從頭到尾我就是那個最想移車的人。

卓蘭分駐所副所長張弘昌表示，該產業道路約4.5米寬，本就會車不易，巡邏員警獲報後約5分鐘內到場，雙方車輛皆已移至路旁，肇事雙方酒測值皆為零，無人員受傷，2車僅後車身鈑金有輕微擦痕，車損由雙方保險公司處理中，肇事責任歸屬有待鑑定。

張弘昌說，雙方駕駛到派出所製作筆錄時，同仁才眼尖發現奧迪車主竟是知名作家九把刀，身旁還有1名女子同行，張提到，依據《道路交通事故處理辦法》規定，若是無傷亡的車禍，經肇事車主同意，可自行拍照後，先移車至路旁等待，並非皆得等到警方到場才能處理，但有傷亡的車禍，因判定肇事責任，則不建議破壞現場，仍須有警方到場處理。

(中時 )