高齡長者易被騙！文山二分局宣導老人防詐

北市警文山二分局製作line貼圖，透過通訊軟體傳播防詐知識。〔謝明俊翻攝〕

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北市警文山二分局製作line貼圖，透過通訊軟體傳播防詐知識。〔謝明俊翻攝〕

北市警文山二分局有鑑於高齡長者常成為詐騙對象，為了提高長輩們防詐觀念，文山二分局採取走動式宣導方式，在鄰里辦公室、景美夜市、捷運站等地，向來往的長者宣導各類詐騙手法，並將員警和長者合影加上宣導標語，製成ｌｉｎｅ群組瘋傳的長輩圖，藉由通訊軟體傳播，加強宣導效果。

文山二分局有鑑於詐騙案件層出不窮，分局派員走訪轄區各處，向高齡長者宣導各類詐騙手法，並將與民眾的合影加上宣導標語，仿製成line群組瘋傳的「長輩圖」，博得長輩們的喜愛，於社群網路及line等通訊軟體中形成一股熱潮。

文山二分局表示，高齡長者常因資訊不對等及辨識能力不佳，而成為詐騙集團鎖定的目標，為了加強高齡長者反詐騙意識，警方採取「走動式宣導」，在景美夜市、各鄰里辦公室、公園、捷運站等地，向往來的長者宣導「假冒親友詐騙」、「愛情詐騙」、「假冒檢警詐騙」等各類詐騙手法，並發送宣導品暖暖包，期望能深植反詐意識。

「早安，各位朋友」，「認同請分享」等熟悉字句，再搭配鮮明的底圖，就是在line群組不斷轉傳的「長輩圖」常見的樣式。警方把與民眾合影的宣導成果照搭配鮮明的背景、通俗的標語，向民眾宣導「假冒親友詐騙」、「愛情詐騙」、「假冒檢警詐騙」、「網路購物詐騙」、「操作ATM解除分期付款詐騙」等手法，長輩們紛紛表示淺顯易懂、貼近人心，而分局臉書粉絲團及Line各群組皆有廣大的迴響。

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(中時 )

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