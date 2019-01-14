竹市議會史上首次 提案制定「公投自治條例草案」

2019年01月14日 14:54 中時 陳育賢

右起新竹市議長許修睿、李妍慧、曾資程共同提案制定「新竹市公民投票自治條例草案」，讓新竹市民有法源依據提出公投案。（陳育賢攝）

公民投票這幾年逐漸被民眾所接受，但新竹市並無相關自治法讓市民行使針對地方性議題的公投權利，為此，新竹市議會將在本周五的臨時會中，主動提案制定「新竹市公民投票自治條例草案」，通過之後依門檻規定，市民只要34人提案、獲得3383人連署，就可以成立公投案。

新竹市議會史上首次提案制定法令的「新竹市公民投票自治條例草案」，是由議長許修睿、議員李妍慧、曾資程共同提案，並獲得副議長余邦彥、鍾淑英、陳啟源、陳治雄、顏政德、林慈愛、施乃如、鄭美娟、劉康彥、陳建名等議員連署。

李妍慧14日也特別與曾資程特別拜會議長許修睿，感謝許修睿共同提出這項法案，許修睿指出，議會不只監督市政，更是立法機關，只要是對市民大眾有利的提案或法案，相信大多議員不分黨派都會全力相挺。

過去已經有高雄小班制公投、澎湖博弈公投、金門博弈、馬祖博弈等地方性公投案前例，透過公投參與重大公共政策的方向，新竹市議會只是為民眾開1條通往公投的道路，提案的人數跟連署人，還是要靠民眾自行努力達到門檻。

市議員李妍慧、曾資程表示，公投法通過以來，各地方政府陸續制定公民投票自治條例並送議會審議通過實施，議員們在處理民眾陳情案的時候，也經常會有民眾關心地方性議題的公民投票。

但新竹市還沒有地方性公投法案的相關自制條例，有鑑於此，市議會這次主動提案訂定自治條例草案，通過之後，新竹市民也將有法源依據提出公投案。

而根據新竹市公民投票自治條例草案第7條，公民投票案提案人數，應達最近1次市長選舉選舉人數萬分之1以上，連署人數應達百分之1以上。

依據去年市長選舉人數33萬8323人來計算，只要提案人達到34人，連署人達到3383人，就可以成立公投案。至於未來的公投案是否過關，則要有18歲以上市民公投過1／4，且同意大於不同意。

許修睿表示，新竹市公民投票自治條例草案已經成案，預計將在本周五進行審議。他強調，新竹市議會多年來，在歷任議長與議員前輩的努力下，奠定良好的民主基礎，開議期間除了電視直播之外，在上1屆（第9屆）也增加網路直播平台，議事過程公開透明、與時俱進。

另，新竹市議會議事規則也持續修法以符合時代需求，這1次公民投票自治條例草案，再次彰顯新竹市議會民意機關的立法功能，更重要的是進一步加強公民參與公共政策的廣度與深度，也將正式開啟新竹市的公投史。

(中時 )