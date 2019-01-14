澳網》莎娃賞對手兩顆蛋 女單有種子落馬

莎拉波娃在2019澳網女單第一輪送對手兩個「貝果」。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

2008年澳洲網球公開賽女單冠軍、俄羅斯美女球員莎拉波娃（Maria Sharapova）今天在澳網女單第一輪只花63分鐘，就以6：0、6：0輕取從資格賽拚進來的英國選手達特（Harriet Dart），讓達特流著淚離開球場。

莎娃上一次在大滿貫女單奪冠是2014年法國公開賽，接下來她因為禁藥遭禁賽2年，之後球監縮短到15個月，終於重返球場，去年在美國網球公開賽因為腿傷和肩傷無法打出最佳表現，也讓她的2018球季提早結束，不過來到澳網後她的狀況調整得不錯，有機會再挑戰佳績，她說：「距離我高舉冠軍獎盃已經有好長一段時間，我很熱愛競爭，也很喜歡挑戰自我，畢竟很多年輕選手現在都越來越出色。」

達特上周在資格賽連過三關才獲得澳網會內賽門票，不過今天比賽和莎娃完全在不同水準，整場比賽只拿到29分。

2019澳網女單第14種子格吉絲首輪就出局，離場時揮手向觀眾致意。(美聯社)

2017年法網女單冠軍、拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）1：6、6：3、2：6飲恨希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari），德國籍女單第14種子格吉絲（Julia Goerges）6：2、6：7（5：7）、4：6遭美國選手柯林斯（Danielle Collins）狙擊，讓澳網第一天就出現種子落馬的結局。

(中時電子報)

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