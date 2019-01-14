九把刀被爆駕奧迪與賓士擦撞 「擋道」發文還原事件！

2019年01月14日 15:40 中時 徐桐炘

作家導演九把刀於13日下午2時多，開著奧迪車與一台賓士車在苗栗縣卓蘭鎮西坪里一處農路發生擦撞，兩車發生事故後擋在窄小道路「互不相讓」，導致後方要行駛的車輛大排長龍，他昨已在臉書寫下發生擦撞經過，不過今又被爆料是他堅持要等警方到場才願意移車，但他在臉書發文澄清：「唉！全宇宙最想快點移車讓大家好通過的就是我好嗎？」

九把刀表示，可能因為許多被擋的車子不了解他和賓士車主的對話，才在誤會中爆料。他還原現場狀況，因會車擦撞賓士車，雙方都沒有粉筆，都只能拍照記錄，他原本認為雙方都有保險，拍完照就快點移車，但賓士車主堅持等到頸車前來處理後再移動，確保雙方權益。

九把刀先和前方的車子解釋狀況，附近的民眾也熱心的過來一起指揮交通，後來又多問賓士車主是否先移車，但被拒絕：「賓士車主也很著急，但還是不想移車，強調警察真的快到了再等一下，是他報的警，我就是只能說好吧。」

後來後方車子火氣越來越大，開始大吼請他們讓道，恐怕是造成爆料的原因，他也坦言，「這次是我過失比較大，在會車時提前一滴滴回到馬路中間造成賓士刮傷，所以我無法像以前一樣隨性自己處理就好，必須依照對方的要求做好保險可能需要提供的證據。」

九把刀14日臉書全文：

尊重賓士車主所以不放事故現場的照片。

結果還是被亂寫，但可以理解啦大家都想爆料的心態，是後面更多被擋到的車子不知道前面的對話，所以有誤會。

主要是山路狹窄會車小擦撞，雙方都沒有粉筆，都只能拍照，而我一開始就覺得既然大家都有保險所以拍照完畢就快點移車吧，以免擋到的車子越來越多，但是賓士車主不肯啊，堅持等警車過來處理保障雙方權益，我也只能在一直跟我前方的車子解釋狀況，附近的民眾也熱心的過來一起指揮交通等等，後來我大概多問了賓士車主兩次吧......＂我們可以移車了吧？反正都拍照了也都有保險＂，賓士車主也很著急，但還是不想移車，強調警察真的快到了再等一下，是他報的警，我就是只能說好吧。

後來後方車子一直大吼叫我們讓道，可以理解啦，雖然警察還沒到，我還是多問一次賓士車主你們同意移車齁？賓士車主趕緊說是，我就移車啦，唉，從頭到尾我就是那個最想移車的人......常常我有發生車子擦撞等等的小意外，我都馬直接跟撞到我車子的人說算了沒關係我自己處理就好，懶得用保險，自己花錢解決或是隨便讓車子留下刮痕作罷，這次是我過失比較大，在會車時提前一滴滴回到馬路中間造成賓士刮傷，所以我無法像以前一樣隨性自己處理就好，必須依照對方的要求做好保險可能需要提供的證據，賓士說不能移車，我也只能一直跟前面的車子道歉，後來大家因為被擋到的車子變多，壓力大了，好像就變成我堅持不移車，唉全宇宙最想快點移車讓大家好通過的就是我好嗎。

後來去警察局做筆錄時什麼狀況也沒發生，大家就心平氣和，客觀地記錄下過程，然後就好啦。很抱歉因為事故擋到大家，但堅持不移車，還站在現場讓大家拍照拍到高興的人絕對不是我啦（怎麼可能啊）。

(中時 )