幼年曾借米度日 陳松生連續40年捐1萬斤白米濟貧

2019年01月14日 15:24 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌（左二）致贈致贈「義行楷模」匾額，感謝陳松生（中）樂善好施。（何冠嫻攝）

苗栗縣竹南鎮85歲的陳松生，每年捐獻1萬斤白米給縣內需要幫助的家庭，14日他拄著拐杖出席捐贈，委託國民黨苗栗縣黨部轉送鄉鎮市民眾服務社濟助清寒戶或孤獨老人，苗栗縣長徐耀昌、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川代表接受，並對他的善行表達肯定與感謝。

陳松生每年皆在農曆過年前捐贈白米，幫助縣內清寒戶或孤獨老人，今年已邁入第40個年頭，徐耀昌14日致贈「義行楷模」牌匾，感謝他每年捐米濟貧關懷弱勢，並呼籲社會各界響應寒冬送暖，讓弱勢民眾感受到社會的關懷和溫馨。

陳松生回憶，自幼家境貧困，有時須向親友借米來吃，然後再還更多的白米，母親也耳提面命，提醒他未來有能力也要回饋社會，幫助他人。

而他在1964那年，看見報章雜誌報導野柳漁夫林添禎捨身救人事件，第一次行善捐助300元，之後只要看到報導若有受難民眾必會伸出援手，捐錢及捐棺等。

自1980年開始，他更遵循母親陳劉尾老太太的囑咐，每年將其祝壽經費作為寒冬送暖之用，2005年陳劉尾老太太過世後，更在老太太忌日農曆12月初8前後，維持每年捐米獻愛心的善舉，數量也從5000斤增至1萬斤。陳松生強調，只要在他有生之年，白米還是會持續捐贈。

陳松生的兒子陳漢璋表示，父親從小便要求他們不搞怪，並叮囑他們不要妨礙別人、讓他人更好，而他也如此教導小孩，更在任教間將其觀念教授更多學子，成功發揚並傳承父親的樂善好施，讓下一代皆能心存善念的好好成長。

(中時 )