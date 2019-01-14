台南市辦非洲豬瘟防疫演習　黃偉哲：希望是做白工

2019年01月14日 14:54 中時 莊曜聰

南市模擬肉品市場發現得病豬隻，後續措施即刻啟動。（莊曜聰攝）

病死豬送銷毀掩埋過程中遭民眾抗議，也是情境之一。（莊曜聰攝）

來源豬場全面撲殺並就地掩埋。（莊曜聰攝）

非洲豬瘟來勢洶洶，台南市政府14日舉行非洲豬瘟防疫演習，模擬肉品市場發現病豬後到飼養豬場撲殺的一系列防疫作為，是全台第5個進行演習的縣市，目前全台前4大養豬縣市中，僅有屏東、台南進行相關演練，市長黃偉哲說，演練就是要超前部署，為可能發生的狀況做好準備，但仍希望一切都是「白做工」，還是不要發生豬瘟的好。

防疫演習主要針對非洲豬瘟可能發生的狀況進行情境演練，目前全台已有屏東、花蓮、桃園、新竹先後完成演習，台南市選在後壁烏樹林農場舉行，演練項目分為三項，分別是模擬肉品市場發現疑似感染非洲豬瘟的病豬，並即刻溯源至來源豬場，確認得病後的相關撲殺及防疫措施，以及環保局提供廚餘去化的收運流程等，讓外界了解廚餘處理方式。

南市農業局及動保處人員在演習現場設置仿肉品市場及畜舍建築，並且挖掘出實際比例大小的坑洞，還在坑洞內鋪設高密度聚乙烯不透水布，完全比照標準處理程序。

狀況開始，檢查人員在肉品市場繫留欄發現豬隻疑似感染非洲豬瘟，動保處接報立刻前往剖檢送驗，並對同欄豬隻進行預防性撲殺及全場消毒，並將豬隻載往指定場所焚燒掩埋，途中還模擬掩埋處出現民眾抗議，結合警方排除等情形。

接下來送驗確認感染非洲豬瘟後，再溯源至養豬場，進行疫情調查、移動管制、採樣送驗跟撲殺等措施，豬隻屍體也在場內掩埋；最後則是環保局提供廚餘去化的收運過程，以讓民眾了解處理廚餘方式。

台南市長黃偉哲表示，防範非洲豬瘟入侵，最重要的是全民都要有危機意識，遵守各項防疫規定，不要將疫區豬肉製品帶回台灣，養豬場也要做好各項生物防疫安全工作，而相關演習是超前部署的一環，提前做好準備，黃偉哲也打趣說，希望一切都是「做白工」，非洲豬瘟最好不要來。

(中時 )