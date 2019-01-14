餓昏了！北極熊出任務 跳上俄核潛艦

2019年01月14日 14:59 中時電子報 楊幼蘭

北極熊為了覓食靠近潛艇並不是第一次

Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of garbage into the Arctic

Inquisitive polar bear was spotted stepping onto the Delta IV class submarine and looking around for food pic.twitter.com/lElTdQYib0 — Nico Spalato (@NikeSpalato) 2019年1月13日

俄羅斯三角洲4級（Delta-IV class）潛艦巡航北極，在挪威斯瓦巴和揚馬延島（Svalbard and Jan Mayen Islands）北部出任務時，機組員決定浮上海面，丟棄艦上的幾大袋垃圾。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，就在這時，一頭饑腸轆轆的北極熊現身，在一陣觀察後，難抵飢餓折磨，迫不及待地跳上核潛艦。

而據《周日快報》（Sunday Express）報導，當這龐然大物登艦，四處嗅探時，將領要艦上120人都待在艙內。照片顯示，這頭單槍匹馬的北極熊先是坐在附近觀察，接著探身走過厚厚的冰層，靠近潛艦仔細瞧了瞧，才放心登艦。

挪威與俄羅斯約有3,000頭北極熊，但垃圾正危及當地的環境與野生動物。專家說，俄羅斯在北極造成的污染可能需要好幾百年才清得乾淨。不過，這並不是俄軍第一次因為在北極丟垃圾，而引起北極熊注意。

三角洲4級核潛艦是戰略核飛彈潛艦，長167米，最多能搭載18枚飛彈或魚雷，航速可達24節。俄羅斯共有7艘這級潛艦，陸續於北方艦隊服役，目前有6艘仍在服役，並參加戰略值班，是俄國現役潛艇中值班率最高的潛艦。

儘管三角洲4級潛艦是俄羅斯戰略核潛艦，但遇上地主北極熊，還是得禮讓三分。

(中時電子報)