餓昏了！北極熊出任務 跳上俄核潛艦

北極熊縱身一躍的資料照。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
北極熊為了覓食靠近潛艇並不是第一次

俄羅斯三角洲4級（Delta-IV class）潛艦巡航北極，在挪威斯瓦巴和揚馬延島（Svalbard and Jan Mayen Islands）北部出任務時，機組員決定浮上海面，丟棄艦上的幾大袋垃圾。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，就在這時，一頭饑腸轆轆的北極熊現身，在一陣觀察後，難抵飢餓折磨，迫不及待地跳上核潛艦。

而據《周日快報》（Sunday Express）報導，當這龐然大物登艦，四處嗅探時，將領要艦上120人都待在艙內。照片顯示，這頭單槍匹馬的北極熊先是坐在附近觀察，接著探身走過厚厚的冰層，靠近潛艦仔細瞧了瞧，才放心登艦。

挪威與俄羅斯約有3,000頭北極熊，但垃圾正危及當地的環境與野生動物。專家說，俄羅斯在北極造成的污染可能需要好幾百年才清得乾淨。不過，這並不是俄軍第一次因為在北極丟垃圾，而引起北極熊注意。

三角洲4級核潛艦是戰略核飛彈潛艦，長167米，最多能搭載18枚飛彈或魚雷，航速可達24節。俄羅斯共有7艘這級潛艦，陸續於北方艦隊服役，目前有6艘仍在服役，並參加戰略值班，是俄國現役潛艇中值班率最高的潛艦。

儘管三角洲4級潛艦是俄羅斯戰略核潛艦，但遇上地主北極熊，還是得禮讓三分。

(中時電子報)

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文章來源：Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of rubbish into the Arctic

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