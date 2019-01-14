陳其邁：執政要接地氣 中央地方成立政策平台

2019年01月14日 15:01 工商 呂雪彗

行政院副院長陳其邁今天(14日)表示，行政院長蘇貞昌指示成立「中央地方建設協調會報」，整合6都及其他縣市建設需求，先溝通預算、意見和資源整合後再提報行政院會處理，以提升效率，也節省6都首長時間。

行政院長蘇貞昌籌組「接地氣」內閣，如何讓人民對政策有感？陳其邁引用前總統蔣經國過去曾講過的話說：「政府不僅要告訴人民，政府做了什麼，還要告訴政府，人民需要什麼」，雙向溝通很重要，政府不能只做單向溝通。

他說，政府與社會的溝通，已經無法像過去逢年過節，登個半版廣告，事情就結束，現在開會人人都在滑手機，手機已是人民普遍使用工具，過去他曾擔任行政院發言人，如何善用工具與人民溝通，在民主鞏固的台灣，應該多聽民意、縮短政策與民意落差。

陳其邁表示，施政要貼近民意，人民是頭家，他個人有一些想法，但這要與政委與部會首長溝通，希望透過快速回應人民需求，解決民怨、縮短民意落差，避免政府追著人民跑的窘境，尤其在網路時代，很多政策若不詳細溝通，透過網路傳遞可能引起不必要誤會，「好的政策要簡政便民，接地氣最重要」。

至於是否擔心北上任副閣揆民氣消退？陳其邁說，「高雄是我的故鄉，我永遠心都會放在高雄，在台北觀照的是全國，不管中美貿易或兩岸嚴峻挑戰」，他會用盡力氣協助蘇院長推動政務。與蔡總統關係良好的陳其邁，未來是否擔任蔡總統與蘇揆的潤滑劑？他說，雙方本來就有直接溝通管道，沒有什麼潤滑劑的問題。

對於陳其邁、林佳龍等人入閣，遭在野黨批評是「敗選者聯盟」，陳其邁說，他會把這些酸言、譏諷或批評放在心裡，永遠記住，會更謙虛面對民意，也會更努力實踐夢想與價值，台灣是大家共同家園，應共同團結，謝謝指教，他會虛心受教。

陳其邁也表示，未來會支持高雄市長韓國瑜的市政建設，他也希望高雄市能提出清單，讓中央與地方一起聯手，讓高雄和國家進步。

(工商 )