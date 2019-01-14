女星家中遭竊損失45萬 嫌犯竟是有百萬粉絲的她

曹斐然(圖右)在朋友圈透露家中遭竊，知情人士爆嫌犯是賈乃亮旗下藝人吳雨橦。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
曹斐然朋友圈發文。(圖／翻攝自微博)

25歲大陸女演員曹斐然，近日在朋友圈爆料自己的家中遭竊，經調查發現是自己朋友所為，對方也是一名女演員，而後有知情人跳出來透露，嫌犯就是賈乃亮旗下藝人吳雨橦，並稱她已經不是第一次犯案。

曹斐然在朋友圈透露，本來她不想公開這件事，但因為有人在背後抹黑她，才決定把事情真相說出來，她透露某次從外地回來，發現家中遭竊，損失10幾萬人民幣(約台幣45萬)，後來警方調監視器和採指紋，發現嫌犯就是自己的朋友，讓她頭皮發麻、手腳冰冷一個晚上難以置信。

曹斐然雖沒明說是誰，但有知情人士爆料，這名嫌犯就是賈乃亮旗下藝人吳雨橦，並透露她不是第一次犯案，之前也常到朋友家偷東西，隔天還會當友人面稱是自己剛買的，而主持人張大大也疑似在朋友圈吐槽這件事，間接證實真有竊盜案，「某小年輕演員入室盜竊被捕，以為是假的，結果核實了是真的，這個人還差點被我邀請來家裡玩...」，不過目前雙方都還未出面回應。

吳雨橦因演出由陳學冬、歐陽娜娜主演的電視劇《是！尚先生》出道，目前是賈乃亮旗下藝人，微博有187萬粉絲，近日參演的《新倚天屠龍記》將上映，卻爆出偷竊醜聞，陸媒向賈乃亮所屬的童樂影視裡某位經紀人求證，對方表示「這個事情我不知道。」

(中時電子報)

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