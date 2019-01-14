如何接地氣？陳其邁引蔣經國談話

2019年01月14日 15:39 中時 張理國

行政院長蘇貞昌宣示要組成「會做事、接地氣」團隊，副院長陳其邁表示，他過去當過政院發言人，過去總統蔣經國曾說過，要告訴人民政府做了什麼，也要告訴政府人民需要什麼，因此雙向溝通很重要，要多聽民意，雙向溝通，就可縮短民意跟施政落差。他希望任內能建立機制，把政府做什麼要第一時間向人民報告，民眾的需求也要快速回應。

陳其邁表示，政府施政要讓人民有感，這次選舉政府學到很多教訓，怎麼樣通往人民心理，施政要追著人民跑，施政更有感、接地氣，對他來講，高雄是故鄉，永遠心都放在高雄，而在行政院則是關照全國，不管是中美貿易或兩岸之間的嚴峻挑戰，怎麼樣強化台灣總體自我實力非常重要，也承蒙蘇揆跟蔡總統的邀約，他會責無旁貸，會用盡全身力氣協助推動政務。

陳其邁也說，蘇揆跟蔡總統本來就有直接管道，副院長的工作就是協助院長推動政務，把工作做好就是最重要工作。至於外界形容新閣是敗選者聯盟，他則會把這些酸言譏諷、批評都會放在心裡，永遠記住，更謙虛面對民意，更努力實踐夢想跟價值，台灣是一個大家共同家園，也應該要更團結，一定會很努力，也謝謝在野黨朋友指教，虛心受教。

對於接地氣，陳其邁說，他有想法，但還是要跟部會、政委討論，好的政策除了要接地氣，最重要是減少民怨，縮短民意落差，有時配套不足會陷入社群一些誤會，好的政策除了簡便接地氣，也要簡少民怨，網路只是一種工具，跟社會溝通非常重要，政策溝通不是過年到了登廣告，吃飯很多人都在滑手機，這是很普遍，如何善用工具跟人民溝通很重要。

陳其邁也說，他過去當過政院發言人，過去老總統蔣經國講過，要告訴人民做了什麼，告訴政府人民需要什麼，雙向溝通很重要，要多聽民意，雙向溝通，就可縮短民意跟施政落差，他也希望建立機制，把政府做什麼要第一時間向人民報告，而民眾的需求則要快速回應。

(中時 )