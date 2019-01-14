原認為小英毫無疑問選連任 羅文嘉曝社會、黨內有疑問

2019年01月14日 15:33 中時 郭建伸

沈寂9年的前立委羅文嘉重新復出，擬接任民進黨秘書長，由於他日前曾形容蔡英文總統在一個月內讓很多人對她的連任之路「冒問號」，讓外界好奇他對小英連任態度。他表示，原本他也認為蔡英文毫無疑問繼續參選連任，但社會跟黨內真的對她有疑問；若兩週前問他可以暢所欲言，但他即將接任秘書長，有倫理跟黨務中立，若對任何人有好惡評論，恐不是稱職秘書長。

羅文嘉說，他之前提過的那些問題，認為有必要去解決，未來秘書長工作中，不僅提出問題，還有解決方法，讓問號可以變成句號。

外界好奇羅文嘉因為出身扁系，可能有辦法弭平民進黨跟獨派之間裂痕，媒體詢問羅是否可能成為與獨派間的橋樑？羅說，民進黨秘書長不應該只是跟哪一派的橋樑，而是要跟社會上所有力量對話。

不過羅自嘲，他在黨內人緣不好，是顧人怨的那種類型，不過他覺得講出來比較重要；秘書長不是網紅或名嘴，不需要每天講話，而是要想辦法穩健達成設定目標。

羅文嘉說，對台灣生活價值最大的威脅不在國內，而是來自以北京為首，獨裁、不夠文明的政權；他未來不會設定在藍綠競爭，而是台灣與中國大陸獨裁政權的競爭，所有能一起抗拒中國獨裁政權力量的團體，都是民進黨應該建立橋梁的對象。

媒體詢問，未來馬永成、周奕辰等人是否也會回歸政治圈？羅說，他當然希望還懷有希望的人都加入，但他沒辦法替他們回答，民進黨只是一個平台，參與的人更多，才會有希望。

羅也預告，他在這周三中常會將正式上任秘書長一職。

(中時 )