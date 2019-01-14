韓冬送暖！嘉市愛鄉慈善會辦40桌 請弱勢吃麻油雞

2019年01月14日 15:29 中時 廖素慧

番社里長鄭秀玉（左）、藝人董育君祝福弱勢朋友。（廖素慧攝）

雞肉店業者顏三貴端上麻油雞請弱勢朋友吃。（廖素慧攝）

嘉義市愛鄉慈善會封街辦桌請弱勢朋友吃麻油雞。（廖素慧攝）

嘉義市愛鄉慈善會、番社里長辦公室14日舉辦麻油雞寒冬送暖活動，封街辦桌40席，招待弱勢者現煮麻油雞，創業15年的雞肉店老闆顏三貴用250隻跑山雞煮麻油雞，免費供應請數百名弱勢朋友享用，暖胃也暖心。

嘉義市愛鄉慈善會在西榮街番社里長辦公室前舉辦「麻油雞寒冬送暖活動」，開40桌請弱勢者吃炒麵配熱騰騰麻油雞，慈善會理事長陳盈坤、顏三貴與董育君、蔡鈞安、馮韋傑等藝人都親自舀麻油雞送上桌，叮嚀「雞湯熱，小心燙口，小口喝」，董育君說，愛鄉慈善會平時就送便當做公益，煮麻油雞送暖更是表達年節關懷的心意，祝願長輩們平安健康。

番社里長鄭秀玉說，嘉義市愛鄉慈善會每月第2、4個周一，贈送愛心便當給街友及弱勢者，歲末年終加碼煮麻油雞分享美食送愛心，由阿貴雞肉店免費供應麻油雞。

阿貴雞肉店負責人顏三貴說，在東市場開雞肉店創業15年，養雞場在台南龍崎山區，自養自銷，參加愛鄉慈善會做公益回饋社會，用250隻約4個月大的跑山雞製作麻油雞，花費相當於店裡營收15天的淨利，能讓弱勢朋友驅寒暖身就值得了。

(中時 )