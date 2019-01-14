歡送會變歡迎會！陳良基談留任：兩天心情如搭雲霄飛車

2019年01月14日 15:39 旺報 簡立欣

科技部長陳良基上周原本傳出轉任教育部長，不料後來峰迴路轉仍然留任科技部，14日科技部舉行「基哥與科技部有約」活動，原本的歡送會變歡迎會，陳良基與科技部同仁分享從答應擔任教育部長後又選擇留任科技部的心路歷程，自述心情如搭雲霄飛車，自己在科技部還有很多工作已經在推動中，「基哥2.0正式啟動」。

陳良基表示，上週五準閣揆蘇貞昌徵詢他擔任教育部長，蘇院長說了不下10次的拜託，當下真的覺得自己必須要答應，承擔更重大的責任，但是其實「心裡都被撕裂了」，他離開科技部時已經做好說再見的心理準備；隔天早上六點教育部的人就去他家要他簽署一些文件，另一方面他科技部這邊的辦公室也正在火速清空、辦理交接等。

陳良基說，他一邊規劃教育部的布局，但另一方面也接到許多科技業的電話抱怨，最主要的反對聲音就是政府不重視科技，否則不會一年換一個部長。

週日下午四點五十分行政院公布新內閣名單，陳良基下午3點半跟蘇貞昌碰面，4點確認可以留任科技部，蘇貞昌說，報紙已經把這項人事登在頭版，要來想個辦法解決；陳良基說，內閣人事這麼重要的事，他會一起承擔外界可能的批評，也會把心路歷程告訴外界。稍晚他就在臉書「陳良基的創新筆記」，發表「持續承擔科技發展的巨擔，懇謝蘇院長支持」一文，談及新任行政院長蘇貞昌最後同意陳良基留任科技部。

科技部原本今天要為陳良基辦理歡送會，轉任消息翻轉後，「基哥與科技部有約」轉為歡迎會。陳良基致詞時表示，科技部接下來還有一個任務，就是規劃全國科技藍圖，他希望接下來著重人才培育，且他曾跟教育部新任部長潘文忠共事，他在上周大學校長會議也提到兩個部會接下來也會合作博士級人才培育，最快今年就可以推動，目標就是出去和進來的人才，絕對是加倍的數字。

陳良基說，人生真的滿奇怪，人生選擇真的很難，碰到了才知道選擇之後也是一個歷練，讓自己成長，過去兩天坐雲霄飛車，整個周末麻煩科技部不少同仁打包、協助交接，自己很抱歉，希望接下來如果順利就是500個日子，做得比之前700個日子更好，啟動基哥2.0。

(旺報 )