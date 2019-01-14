觀光局公佈春節10大地雷區 呼籲民眾避開易塞景點

2019年01月14日 15:20 中時 李宜秦

今年春節連假長達9天，交通部觀光局今（14）日表示，民眾可多加利用台灣好行、台灣觀巴等，且台灣好行特定路線在連假間還有半價優惠。觀光局也公布連假10大觀光遊樂地區周邊易塞路段，如金瓜石、日月潭、三仙台，並規劃18條新春建議遊程，建議民眾避開人擠人的地雷區。另外也與主題樂園聯手，推出最低5折的優惠票價。

觀光局指出，在春節連假期間，已推出多項接駁車或半價優惠等活動。觀光局在日月潭、阿里山、茂林、東部海岸等國家風景區、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區，闢駛9線接駁專車。

此外，配合交通部公路總局在連假推出的持電子票證搭乘公共運輸優惠方案，觀光局也祭出「台灣好行優惠」方案，在連假間以電子票證搭乘台灣好行特定路線，都可享有半價優惠。

根據往年春節期間個觀光地區的旅遊狀況，觀光局列舉出10大容易壅塞的熱門景點周邊路段，包含金瓜石、九份、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂、屏東縣臺灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

為避免民眾誤觸人擠人的「地雷區」，觀光局規劃18條新春建議遊程，並置入前揭春疏專頁供民眾查閱，讓民眾規劃旅程時可考慮周邊替代景點。例如，想去金瓜石與九份地區遊玩者，可改至澳底、福隆等處遊玩；想到南方澳旅遊的民眾，也可改至蘇澳冷泉公園、冬山河親水公園。

另外，觀光局也協調主題樂園與各地公共運輸業者，推出搭乘大眾運輸入園套票或門票的折扣優惠，例如小人國主題樂園憑台灣好行到園乘車票根，就可享有56折的450元優惠、六福村則是憑任一大眾運輸乘車票根，可享6折的599元優惠，相關資訊皆可至「台灣好樂園」官網查詢。

(中時 )