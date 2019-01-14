施柏宇過年好瘋狂！竟拿鞭炮炸排泄物 陳敬宣過年充滿孤單回憶

2019年01月14日 16:08 中時 林淑娟

施柏宇（右起）、陳敬宣吳珝陽賀新年。（伊林娛樂）

伊林娛樂新生代高人氣偶像施柏宇、陳敬宣、吳珝陽，各自在戲劇上表現亮眼，外型出眾，擁有大批粉絲支持，日前穿著華麗喜氣服裝，在掛滿紅色大燈籠的攝影棚，拍攝賀年團拜照，迎接農曆新年，期許星途大紅大紫。三人分享過年的爆笑趣事，吳珝陽的家庭活動「上山抓蟲」超另類，陳敬宣生日總撞上農曆新年，生日超孤單，施柏宇的過年最狂，小時候頑皮，竟拿鞭炮炸排泄物！

人氣迅速飛漲的「最萌理工男」施柏宇，童年的新年回憶超爆笑，他笑說，「小時候不懂事，喜歡把鞭炮插在動物的大便，或放在喝完飲料的鋁箔包裡，跟朋友猜拳，猜輸的去點火，但會找安全人少的地方。」過年他印象最深刻是高三升大學那年，外公特意包大紅包2萬元鼓勵他，原本應全額交給媽媽，但他「留了一手」，「媽媽跟我要時，我只交出8千，其他私藏哈哈哈。」目前正在拍攝新戲的施柏宇說，「今年最大目標是大學畢業，有更多時間可以接戲，希望有機會參與電影演出，想挑戰精神疾病、自閉症的角色。」

好人緣的陳敬宣，過年期間反而沒人約，連生日都自己過，她苦笑說，「過年剛好都卡到生日，我1月28日出生，都是初一到初七間，朋友都回南部，很孤單過生日。」她過年也得注重體態不能大吃，「有次過年經紀人跟我說年後有個工作，千萬不能吃太多，今年也會節制，不可以大吃大喝，還要運動。」吳珝陽聽了笑稱，「妳的過年真是比悲傷更悲傷的故事啊！」陳敬宣在新戲《我是顧家男》中，拋開甜美包袱，飾演中性角色，「角色跟以往我所詮釋的樣子完全不同，非常期待。」今年，她希望能有機會辦粉絲見面會，能當面看看支持她的人。

私下愛好攝影的吳珝陽熱愛大自然，時常在粉絲專業上分享他拍攝的風景、動物照片，過年期間他與家人曾上山抓蟲，「我喜歡大自然、昆蟲、動物，會跟家人一起，上山抓鍬形蟲、獨角仙或是甲蟲類的昆蟲，抓完就放生了。」過年他也會待在新竹老家陪家人，他說，過年期間新竹市區太熱鬧，「過年時全部的人都會擠在市區，像跨年一樣，去哪裡都要排隊。」

吳珝陽在新戲《我是顧家男》第一次演出搞笑角色，跟以往高富帥的角色差距大，更有挑戰，「在戲中的表演及節奏上都是之前不熟悉的，所以在拍攝過程中覺得自己成長了許多。」台視、八大《我是顧家男》預計於2月上檔。

(中時 )