太平洋公園觀音像開光儀式 徐榛蔚焚香祝禱

花蓮太平洋公園重新打造的觀音坐像，儼然成了花蓮市新地標。（范振和攝）

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花蓮縣長徐榛蔚（前）率各局處首長參加觀世音神像開光儀式。（范振和攝）
花蓮市帝君廟道士攀高，為太平洋公園巍峨觀音像開光。（范振和攝）

花蓮市太平洋公園觀音像是知名地標，去年0206大地震倒塌後，重新啟建完成，今天上午舉行開光儀式，由縣長徐榛蔚率縣府各局處首長、花蓮市里長、代表們焚香禱祝，祈願慈悲觀世音持續護佑鄉里無災無難。

觀世音菩薩神像原本是立姿，高公尺，毀於大地震後，如今原地重建為坐姿完工，含底部總高達7.4公尺，在抗震抗風壓上，以最安全規格製作，觀音菩薩像面向花蓮，法相慈悲圓融，右手持摩尼寶珠，寶珠光芒象徵日月照耀花蓮，帶來祥和及光明；左手持如意，意涵地方順遂且平安吉祥。

太平洋公園觀音菩薩像開光儀式，由聖天宮（帝君廟）道士林建璋主法，徐榛蔚率各局處長參拜，祈求觀音慈悲，撫平地震帶來的傷痛，並持續護佑鄉里無災無難。開光儀式後，徐榛蔚巡視公園環境及相關設施，要求建設處加強設施，俾提供遊客一個安全美觀的休閒樂園。

太平洋公園海岸步道寬敞平坦，是花蓮鄉親與遊客散步賞景好去處，公園裡的觀音像宏偉壯觀，用最堅硬的花崗石手工雕製，原石重達100多公噸，雕製完成約30公噸，容易養護，作品周遭設置LED燈投射照明，豐富夜間視覺效果，儼然成了花蓮市特色景觀及地標。

(中時 )

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