韓虎嘯「50隻肥嫩白蛆」竄桌面　業者：木製底盤造成

統一時代百貨地下二樓韓式火鍋韓虎嘯驚爆顧客用餐時有肥蛆蠕動，衛生局14日前往現場稽查。（翻攝自韓虎嘯官方粉絲頁）

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中時

台北市一名網友12日在統一時代百貨地下二樓韓式火鍋韓虎嘯用餐，沒想到快吃完時，竟發現桌面上有50隻肥嫩白蛆蠕動，網友將影片投書爆料公社後引發民眾關注，衛生局14日前往稽查，業者坦承確實有蛆蟲問題，研判應該是火鍋底下的木製底盤造成長蛆問題。

邱姓網友12日在臉書「爆料公社」PO出影片，畫面中可見數十隻白色蛆蟲桌面上爬行，而且相當有活力，不時彈跳蠕動，畫面相當嚇人，網友在貼文中說明，用餐吃到快結束時，發現電磁爐旁有白色物體彈跳，原以為是起司加熱後變形，沒想到白色物體越來越多，這才發現不對勁。

面對顧客不滿，韓虎嘯13日透過臉書發出道歉聲明，事件發生後高層經理及集團執行長已致電關心並向顧客致歉，後續會強化服務教育訓練，也有嚴格食品衛生檢測措施，並強調「這次事件僅此個案，開業4年從未發生過」，會全面汰換民眾有疑慮的木頭餐盤。

衛生局今前往韓虎嘯稽查，店家坦承影片內容並無造假，確實有蛆蟲的問題，研判是火鍋底下有木製底盤，木材造成長蛆問題；衛生局稽查發現，店家木製底盤有破損、飲料櫃冰箱溫度過高，另外廚房地面也有破裂情形，已全數要求業者改善。

衛生局表示，根據食安法規定，食品製造器具、操作應保持清潔，儲放的餐具也要有防蟲、防塵設施，店家複查訂在本月20號，如果上述情況仍未改善，將依食安法第8條對業者開罰6萬到2億。

(中時 )

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