蘇揆三請留任文化部長 鄭麗君被一句話感動

2019年01月14日 15:35 中時 張理國

文化部長鄭麗君今天證實，行政院長蘇貞昌三請她留任文化部長，一句「麗君，我跟你都是一生追求理想的人」，讓她深受感動，同意留任。

鄭麗君說，「蘇貞昌院長在電話裡非常懇切邀請我，也表達對文化部推動文化政策的支持」；而事實上，她在賴院長總辭之前，已二度向賴揆請辭，因為她認為敗選，內閣應一起承擔政治責任，另一方面，她也認為在文化部階段性任務已完成，因此在賴院長總辭時，她表示應該離開政府團隊，回到民間。

但鄭麗君也坦言，她看到社會各界、藝文界的連署，以及同仁難過不捨，覺得自己好像責任未了。但她也了解，「這些連署不是希望我們來做官，而是來做事」，在文化部兩年七個月推動文化政策，其實也到了一個階段，因為若要突破，需要政府整體來推動，因為她的目標不只是支持文化或治理文化，而是把文化視野要帶到整個政府、國家發展的思維裡，許多重大法案及計畫，需要行政院的高度來推動。

鄭麗君說，她也陷入一些掙扎，因為要回應民意，需要把這些事情的目標達成。經過蘇揆三度邀請，前兩次時間比較有限，沒有深入的討論，最後一次，蘇揆在電話裡非常懇切地表達，會全力支持文化部，那句「麗君，我跟你都是一生追求理想的人」，讓她真的很感動，當下也跟蘇揆說，「我當然相信你」，尤其有蘇揆的支持，她想她能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

此外，鄭麗君也說，在電話中，她有跟蘇揆報告，文化部接下來這一年要推動的重大計畫，院長就整個大方向表達他的支持，例如公媒法、空總、華山等計畫，以及「文策院」成立需要充足的預算，還需要行政院進一步討論，所以院長是就大方向表達他會盡力支持，後續文化部就要快速推動這些計畫。

媒體詢問去蔣化是否繼續推動，鄭麗君說，「中正紀念堂轉型方案」去年底已函報行政院，後續待行政院進行機關協商，但不能簡化為「去蔣化」，而是「中正紀念堂的轉型」，包括組織轉型及空間轉型，除了回應轉型正義，也是首都發展可以追求的更全面的新願景。

(中時 )