影》痛毆妻兒被私刑 肉圓爸嘆：我本來很疼她們

林男因為肉圓沒加辣痛毆妻兒。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報
/綜合報導
肉圓爸出面道歉

(16:23 更新肉圓爸出面道歉)新北市蘆洲區林姓男子僅因肉圓沒加辣就痛毆妻兒，引起網友撻伐，糾眾對林男動私刑，而其妻接受筆錄後，決定對丈夫提出傷害告訴。林男挨告後神色平靜，感嘆地說自己原本很疼愛妻小。

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林姓男子僅因肉圓沒加辣就痛毆妻兒，昨晚有民眾看不下去，登門對林男動私刑，警方迅速逮到7人，但仍有多人聚集男子住家附近，嗆要餵林男吃辣椒。雖林男不提告打人的7名網友，但網友動私刑已經觸犯社會秩序維護法，被移送法辦。

據聯合報報導，經營塑膠工廠的林男原本有令人稱羨的幸福家庭，妻子甚至當過家長會長，兒子在學校成績優異，不過妻子曾向親友說，約莫5、6年前開始，林男只要一喝酒就性情大變，管教小孩開始動粗，妻子看在眼裡卻選擇隱忍，直到前天看到林男又發酒瘋教訓兒子，妻子拿起手機蒐證，影片PO上網掀起效應，讓長年的家暴案件攤在陽光下。

警方已經協助受害母子聲請緊急保護令，將母子2人安置在安全處所。而妻子終於選擇不姑息丈夫暴力對待，對林男提告傷害罪，警方將林男依傷害罪嫌函送法辦。林男偵訊過程情緒平穩，聽聞遭到妻子提告，感嘆說自己原本很疼妻小。

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(中時電子報)

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