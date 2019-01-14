台灣是中美棋子？沈富雄拋12大哉問

2019年01月14日 15:44 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

兩岸議題過去一直都是解不開的結，時常發表時政評論的前民進黨立委沈富雄，今表示，他發出「一打很自私的大哉問」，事關「兩岸千秋大業」的12項問題論述，他強調，純粹「站在台灣人的立場發問」，但洋洋灑灑一大篇關於美陸台三角關係的論述，似乎是想表達出，習大大「一國兩制」在台灣難行，為何「偏向虎山行？」。

沈富雄今在臉書發文，他以12問探討「美、中、台」三邊關係，內容分別如下：

1、人說台灣是美國的棋子，台灣是否也是北京的棋子？台灣非在紅兵與黑卒間擇一不可嗎？

2、下棋人動手時，除了圖利自己外，對棋子利弊的考量是否反應棋手的心地是否善良？

3、下棋的一方圖利（有意或附帶效果均可）棋子時，另一方是跟進還是反其道而行？

4、台灣如何讓下棋的雙方走「競合」而非「拮抗」的關係？

5、中、美兩個下棋人對台灣的籌碼，美方除軍事及高科技外，還有哪些優勢？

6、如中方明確表示對台棄武（如中、美終必一戰，也在台灣境外），是否就可減弱台灣對美方軍事協防的依賴？

7、如果美方選擇用高端科技懲罰台灣（如美對華為），對台灣產業的傷害是否為台灣不可承受之重？中方只能坐視？

8、軍事與高端科技外，中方是否比美方在地緣、血緣、文化、經濟等籌碼面略居上風？

9、如果北京頓悟，另闢棋路，全力協助建設台灣為「東方瑞士」、人間樂土，（中國的No.1模範〝省〞亦無不可），美方將如何以對？美方將共襄盛舉？消極坐視？或積極破壞？

10、台灣如因中方之助而成人間樂土，台灣人將飲水思源？恩將仇報？或依然故我？

11、這盤中、美對弈的台灣棋顯然是棋逢對手，難分上下，能使「突破」或「失衡」者首推「民心」，因此，習總書記的「心靈契合」是「對症」，但為何不「下藥」？

12、或曰，北京下的藥就是「一國兩制」，但此藥台灣不分藍綠皆不願下嚥，原因不在「兩制」而是當下的「一國」，習大大明知就理，為何偏向虎山行？

(中時電子報)