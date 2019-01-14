中職》新人王持續精進 施子謙今年拚25場先發

2019年01月14日 15:29 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

獅隊投手施子謙去年拿下新人王為自己的職棒生涯寫下精彩的第一頁，期待繼續精進的他為自己設定新季目標，「除了希望留在一軍輪值，也希望自己新球季可以堅持先發25場。」

施子謙去年19場出賽均先發登板，繳出11勝5敗、自責分率3.86的亮眼數據，最終在菜鳥球季就獲得個人獎項的肯定，但施子謙沒有停下追求進步的腳步，談到未來的目標

不過施子謙沒有停下追求進步的腳步，談到未來的目標時，他說：「今年希望可以留在一軍先發輪值，目標是25場先發，去年19場先發，雖然6場差距沒有很大，但希望今年可以堅持25場先發。」

談及休季期間的訓練計畫，施子謙透露：「季後著重重訓、體能，因為要維持一整季的力量，所以有特別加強這部分，技術方面比較沒注意，丟了一整年，身體還是會有點疲勞，所以要先休息。」

再2個多月新季就要開打，且下個月就會有熱身賽，施子謙計畫慢慢減緩重訓，讓身體進入比賽狀況。至於2月底與西武獅的雙獅會交流賽，施子謙雖期待參與，但較注重自己的調整進度，「如果狀況沒有很好，去的話怕會受傷。看教練的安排，若教練要我去，要先把自己準備好。」

去年施子謙還是菜鳥，在開訓典禮變裝化身小小兵參加跳水活動，今天他以學長身份看著學弟變成鯊魚跳進泳池，他笑說：「感覺很妙，時間過得很快，1年就這樣過去了。所以要更把握時間、把握當下。」

(中時電子報)