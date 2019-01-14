影》痛毆妻兒點燃全台怒火 肉圓爸：抱歉 情緒失控

2019年01月14日 15:48 中時 譚宇哲

(16:10更新肉圓爸出面道歉) 新北市蘆洲區酒醉父親12日深夜因兒子買肉圓沒加辣，對兒子和妻子暴力相向，引起輿論撻伐。肉圓爸親於14日下午4點出面向社會大眾道歉。他宣稱是「一時情緒失控，才會出手打妻子與小孩」，並稱小孩從來都是用打的管教，但「打老婆是第一次」，以後不會再做出類似舉動，對於其他問題，他僅表示「這是我們家裡的私事，不方便多說。」

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心表示，受暴母親2013年曾因為施暴父親的教養態度不同問題，主動求助社工，社工當時確認母子身上無傷後，與父母進行會談，討論教養態度，暫時結案，至今未再通報。而林男將在今下午4點現身蘆洲集賢派出所說明。

家防中心主任許芝綺表示，2013年時是因為父母對兒子教養態度不一致，母親主張愛的教育，父親則偶而會有肢體管教動作，但並未真的打人。

母親主動求助後，社工隨即前往家中面訪，經確認母子均無受到暴力對待的外傷，陪同夫妻會談，討論教養態度後暫時結案，後續未曾再有通報

許芝綺說，今天上午已面訪受暴母子ㄏ尊重母子隱私不便再透露細節，目前2人會暫時住在娘家，後續會再與父親面談，討論衝突事件發生的脈絡、看法，確定未來的安全照顧計畫。

(中時 )