影》痛毆妻兒點燃全台怒火 肉圓爸：抱歉 情緒失控

肉圓爸痛毆妻兒遭鄉民教訓。(翻攝臉書)

友善列印
中時

(16:10更新肉圓爸出面道歉) 新北市蘆洲區酒醉父親12日深夜因兒子買肉圓沒加辣，對兒子和妻子暴力相向，引起輿論撻伐。肉圓爸親於14日下午4點出面向社會大眾道歉。他宣稱是「一時情緒失控，才會出手打妻子與小孩」，並稱小孩從來都是用打的管教，但「打老婆是第一次」，以後不會再做出類似舉動，對於其他問題，他僅表示「這是我們家裡的私事，不方便多說。」

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心表示，受暴母親2013年曾因為施暴父親的教養態度不同問題，主動求助社工，社工當時確認母子身上無傷後，與父母進行會談，討論教養態度，暫時結案，至今未再通報。而林男將在今下午4點現身蘆洲集賢派出所說明。

家防中心主任許芝綺表示，2013年時是因為父母對兒子教養態度不一致，母親主張愛的教育，父親則偶而會有肢體管教動作，但並未真的打人。

母親主動求助後，社工隨即前往家中面訪，經確認母子均無受到暴力對待的外傷，陪同夫妻會談，討論教養態度後暫時結案，後續未曾再有通報

許芝綺說，今天上午已面訪受暴母子ㄏ尊重母子隱私不便再透露細節，目前2人會暫時住在娘家，後續會再與父親面談，討論衝突事件發生的脈絡、看法，確定未來的安全照顧計畫。

(中時 )

影》痛毆妻兒被私刑 肉圓爸嘆：… 露鳥色狼猥褻小六少女 女法官：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。