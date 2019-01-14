燕子飛進谷關！盧秀燕首場行動市政會議到谷關

2019年01月14日 16:00 中時 盧金足

首場行動市政會議15日移師台中最偏遠的和平區谷關。（盧金足攝）

貼近在地民意！燕子市府首場行動市政會議15日谷關登場。（圖／台中市府提供）

「市長進谷關、農產賣出去！」台中市長盧秀燕就職禮物「谷關空氣」瓶引起轟動，15日首場行動市政會議移師台中最偏遠的和平區谷關，市府團隊深入各區「接地氣」，1年內將走訪各行政區，將每一區都當成市中心，兌現選前「與民互動零距離」承諾，行動市府前進谷關行銷農特產品。

盧秀燕就職彩蛋送出1萬個谷關乾淨空氣瓶，供不應求，還成為最夯話題，盧秀燕強調，除了宣示改善空汙決心，另一方面也邀請國內外遊客前往谷關呼吸新鮮空氣、泡溫泉、登山健行，讓身心更健康，也為谷關帶來觀光經濟效益。

研考會表示，盧秀燕選前宣示力拚台中市經濟，因谷關地區是台中觀光勝地，有相當優質的弱鹼性碳酸氫鈉泉，市府將首場行動市政會議定在谷關當地優質的溫泉飯店舉行，期待能行銷谷關溫泉，促進當地商機。

市府指出，谷關當地盛產甜柿、五葉松等優質農特產品，盧秀燕為積極落實照顧農民4大政策「農會夥伴、長照加值；農產好價、不再滯銷；農產加工、整合行銷；六級產業、體驗經濟」，也將於谷關進行農特產品行銷，達到「市長進谷關、農產賣出去」目標。

(中時 )