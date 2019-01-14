有記取教訓？看看這兩件事 苦苓一句老話送民進黨

2019年01月14日 15:39 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

去年年底慘敗後，民進黨黨內掀起檢討聲浪，不過這陣子又因為發經濟紅利、「口譯哥」趙怡翔外派美國領高薪等事引發外界撻伐。對此，向來喜愛討論時事的作家苦苓則說民進黨哪裡有記取教訓？並套一句話老話，「讓我們繼續『討厭』下去」。

總統蔡英文元旦談話提到，將讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利。原先傳出計畫編列400億元預算案補助月薪3萬元以下民眾，卻被解讀成「發紅包」，引發批評。當時的行政院副院長施俊吉則召開記者會，強調月薪3萬以下低薪族群每人發1萬的傳言是子虛烏有。

施俊吉也提及可用歲計賸餘約386億元，將針對「促進經濟發展」、「照顧弱勢扶老攜幼」、「非洲豬瘟預防」三方向規畫；而且是一次性支出、不會年年減稅，也「不是人人有獎」，由於預算來不及編列，有可能在2020年編列。

對此，苦苓在ETtoday名人論壇發表「民進黨有改進嗎？還有希望嗎？」一文，並表示民進黨每次只會做事不會講話，缺乏跟民眾溝通的能力，一件好事也弄成壞事，人都得罪光了，一直到現在也不會記取教訓。

苦苓還提及民進黨好不容易拆掉吳音寧這台對手選舉用的ATM，卻又平白無故裝上「口譯哥」這台全新的ATM，民進黨哪裡有記取教訓？「那就套一句話老話：讓我們繼續『討厭』下去」。

(中時電子報)