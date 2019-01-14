露鳥色狼猥褻小六少女 女法官：暴露症不能減刑

露鳥色狼猥褻12歲女學生下體，女法官：「暴露症」不能減刑。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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北市汐止區青山路多所國中、高中聚集的地方，去年3月間出現露鳥色狼，還猥褻12歲女學生下體，開庭時露鳥色狼黃男辯稱，妻子患有憂鬱症，多年未行房，自己又罹患「暴露症」，希望法官能夠減輕其刑，但法官認為，不知悔改還變本加厲，重判4年6月。

50歲的黃姓油漆工，去年3月29日上午，在新北市汐止區青山路等候上學女學生，附近有秀峰國小、秀峰高中、汐止國中、汐止國小，他先呼喚一名13歲女學生，待女學生回頭時，黃隨即露出下體。黃犯案後，還在現場等候第2名被害人，20分鐘後，國小6年級女學生經過，黃先拉住她的手摸裸露下體，又強摸女童胸部和下體，女童想要逃跑，黃竟拉著她要電話號碼，持續騷擾數10分鐘，警方依公然猥褻、強制猥褻將黃男逮捕到案。

黃男開庭辯稱，他患有「性偏好症中暴露症」，成長過程受到母親情緒暴力、父親嚴厲體罰，妻子又患有憂鬱症，多年未行房。2003年曾犯下強制猥褻罪，判處有期徒刑1年8月，並經強制治療，希望法官能考量精神疾病減輕其刑。

但合議庭認為，案發時，黃男在騎樓等候約半小時，看到女學生、成年女性經過，先從後方叫女學生，拉下拉鍊露出生殖器，若是成年人經過他就會罷手，顯示黃男雖有精神疾病，卻懂得挑選弱小女學生犯案，不符合減刑條件。

判決指出，黃男公然猥褻部分，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬，另外，對第2名被害女學生強制猥褻罪部分，判處有期徒刑4年6月，可上訴，黃目前仍羈押在看守所內。

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(中時 )

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