搖滾新天團登《紅白》 「七月半」放話：明年還要來！

搖滾新天團七月半。（台視）

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搖滾新天團七月半登上《紅白》舞台。（台視）

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》邀請到五位當紅的YouTuber跨界組團「七月半」攻蛋演出，主唱蔡阿嘎與團長HowHow率先騎著重機帥氣登場，令觀眾又驚又喜，接著兩人再到場中央與其他團員蔡哥、阿傑、馬叔叔合體。而「七月半」一口氣帶來多首KTV熱唱金曲「軋車」、「孫武空」及「音浪」，穩健台風瞬間引爆台下粉絲熱情澎派的心，現場掀起一波高潮。

不過蔡阿嘎搞笑表示：「騎重機出場是很帥，但還需要Dancer老師扶我下來，不然這麼高摔下來就不用唱了。」蔡阿嘎也透露這次表演內容除了眾所期待的Liveband演出，還加入了舞步動作，蔡哥搶先說：「這真的很難，但我跳得很好」，擔任鼓手的阿傑則幽默表示：「從頭到尾，我都不用跳」，至於以搞笑輕鬆風格開創吉他教學頻道的馬叔叔則透露對於首次攻蛋不緊張，只擔心耳機聲音不同步。

五人最後演唱由HowHow創作的熱血歌曲「HOW哥宇宙」，並搭配日本漫畫風格的MV首播，再度讓全場熱血沸騰。對於漫畫中的人物，HowHow自信表示跟自己超像，蔡阿嘎也搞笑說：「當然是超帥又像，而且這動畫要在紅白獨家首播，一定砸重金製作啊！」

近年YouTuber大放異彩，現今更跨界登上《紅白》舞台，不過「七月半」謙虛表示自己是演藝界的小老弟，「何德何能」站上小巨蛋，他們更不改幽默的說：「沒到小巨蛋停過車也沒溜過冰，第一次來就是來表演，覺得備感榮幸。」五人更撂下豪語：「明年還要再來！」問到最想和哪位巨星合作，五人異口同聲說是天后蔡依林，並說「剛剛在後台跟蔡依林擊掌，現在手還是熱的」。

(中時 )

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