打死不離開台中？交通部長林佳龍：我是通勤族

交通部長林佳龍今（14）日首日上任。（李宜秦攝）

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交通部長林佳龍今上任，即接受媒體聯訪。中時電子報臉書

交通部長林佳龍今（14）日首日上任，他表示過去與交通部密切合作，且他來自基層，更能以「接地氣」的方式推動政策。而關於台中市長盧秀燕要停蓋山手線一事，林佳龍表示，地方政府若有意見應提出具體報告，否則將按原訂規劃推動。此外，林佳龍過去曾說「不會離開台中」，卻接下部長一職，他則表示「我是通勤族」。

交通部新任部長林佳龍今日是上任第一天，下午先與媒體進行會面。對於外界質疑他的學經歷與交通無關，他在受訪時表示，過去擔任台中市長、新聞局長都與交通部有密切合作，如新聞局廣電處與交通部電信總局合併，且當時負責國際形象，也與觀光局有合作，而中華電信業務的MOD、數位匯流等，也是交通部相關業務。

此外，林佳龍說，過去擔任台中市長時，地方的橋樑、捷運等交通硬體，花博的聯外道路等，都與交通部息息相關，他表示自己是基層出身，更能體恤人民感受，未來會以「安全、效率、品質、綠色」作為施政四大目標，期待以接地氣方式施政。

關於台中市長盧秀燕停蓋山手線一事，林佳龍則說，該案經過交通部專業審查、行政院核定，目前已在進行，地方政府若有意見，可經程序提出具體報告，交通部會再與其進行討論，否則就會按照原定計畫推動。

而交通部台鐵局的改革問題，林佳龍坦言「體檢是一定要的」，承諾會全面幫助台鐵局改善財務結構、化解勞資爭議，並成立專案進行協助。客運業的七休一鬆綁議題亦是，希望擔任良好橋樑，協助客運業達成勞資雙贏。

另外，林佳龍在去年敗選台中市長時，曾誇下海口說「打死都不會離開台中」，卻在短短40天左右接下交通部長一職、前進中央，他表示「我是通勤族，在台中10年也都是通勤」，笑稱高鐵、高速公路都很方便，有時候可以回家睡覺最好。

(中時 )

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