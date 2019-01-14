長期背重包 完美小姐駝背大小奶

中醫師蔡惠君指出，這名女大學生個性愛完美，出門總是要把東西帶好帶滿，每回門診就背個重達18公斤的包包。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
中醫師蔡惠君透過以中藥選擇柴胡、香附來疏理肝氣，用當歸、紅花、川芎來活血養血，改善氣血阻滯的問題協助這名女大生調理氣血。（馮惠宜攝）

一名24歲的大學女生因個性好完美，出門總是帶好帶滿揹負18公斤的背包，長久下來脊椎側彎，最近想談戀愛才發現自己雙峰一大一小好尷尬，到中醫求診，發現是完美性格造成她長期負重＋熬夜，長久下來姿勢不良，造成彎腰駝背，高低肩和大小奶，經疏肝、滋陰、活血的中藥加針灸，也要求她注意體態，終於兩個月後讓她雙峰趨於等高。

這名正妹女因為想要交男友，開始注意自己的大小奶問題，經到蓮樺中醫求診，醫師發現其臉蛋精緻、氣質優雅，卻總是背個18公斤的背包，且左胸明顯比右胸大了1.5罩杯，蓮樺中醫診所院長蔡惠君指出，仔細觀察，發現這名美女不僅彎腰駝背，而且肩膀一一低，中醫師蔡蕙君在門診時進一步確認了心中的判斷，曾姓女生有脊椎側彎。

蔡惠君說，姿勢不良並不等於脊椎側彎。脊椎側彎在醫學上有明確的定義，必須經過X光片測量側彎角度超過10～15度以上，才會被真正確診為脊椎側彎，如果只是微彎，通常屬於姿勢不良，並不會被歸類為脊椎側彎。脊柱側彎會導致雙側乳房發育不均勻，這名女大生不希望以開刀隆乳的方式解決大小胸的問題，所以選擇中醫治療。

蔡惠君說，以中藥選擇柴胡、香附來疏理肝氣（抒解壓力），用當歸、紅花、川芎來活血養血，改善氣血阻滯的問題，用女貞子、枸杞子、黃精等中藥來滋陰，改善長時間熬夜引起的陰虛問題，搭配針灸太衝、膻中、內關等穴位，前後進行兩個療程，曾女的兩個胸部已調整至肉眼外觀分不出大小。

蔡惠君提醒家長及年輕朋友，許多小朋友總是背著重重的書包，長久下來會造成駝背、高低肩，女性大小奶，而男性則會有長不高的後遺症，但背包過重將引起脊椎後凸、側凸、前傾或扭曲。如果書包重量超過背包者體重的10％-15％，對身體的損害將成倍增加。因此，建議把背包重量控制在背包者體重的10％ｓｍ以下。

(中時 )

打死不離開台中？交通部長林佳龍… 獨家》萊爾富福袋三獎TOYOTAVIOS…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。