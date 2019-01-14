長期背重包 完美小姐駝背大小奶

2019年01月14日 15:45 中時 馮惠宜

中醫師蔡惠君透過以中藥選擇柴胡、香附來疏理肝氣，用當歸、紅花、川芎來活血養血，改善氣血阻滯的問題協助這名女大生調理氣血。（馮惠宜攝）

一名24歲的大學女生因個性好完美，出門總是帶好帶滿揹負18公斤的背包，長久下來脊椎側彎，最近想談戀愛才發現自己雙峰一大一小好尷尬，到中醫求診，發現是完美性格造成她長期負重＋熬夜，長久下來姿勢不良，造成彎腰駝背，高低肩和大小奶，經疏肝、滋陰、活血的中藥加針灸，也要求她注意體態，終於兩個月後讓她雙峰趨於等高。

這名正妹女因為想要交男友，開始注意自己的大小奶問題，經到蓮樺中醫求診，醫師發現其臉蛋精緻、氣質優雅，卻總是背個18公斤的背包，且左胸明顯比右胸大了1.5罩杯，蓮樺中醫診所院長蔡惠君指出，仔細觀察，發現這名美女不僅彎腰駝背，而且肩膀一一低，中醫師蔡蕙君在門診時進一步確認了心中的判斷，曾姓女生有脊椎側彎。

蔡惠君說，姿勢不良並不等於脊椎側彎。脊椎側彎在醫學上有明確的定義，必須經過X光片測量側彎角度超過10～15度以上，才會被真正確診為脊椎側彎，如果只是微彎，通常屬於姿勢不良，並不會被歸類為脊椎側彎。脊柱側彎會導致雙側乳房發育不均勻，這名女大生不希望以開刀隆乳的方式解決大小胸的問題，所以選擇中醫治療。

蔡惠君說，以中藥選擇柴胡、香附來疏理肝氣（抒解壓力），用當歸、紅花、川芎來活血養血，改善氣血阻滯的問題，用女貞子、枸杞子、黃精等中藥來滋陰，改善長時間熬夜引起的陰虛問題，搭配針灸太衝、膻中、內關等穴位，前後進行兩個療程，曾女的兩個胸部已調整至肉眼外觀分不出大小。

蔡惠君提醒家長及年輕朋友，許多小朋友總是背著重重的書包，長久下來會造成駝背、高低肩，女性大小奶，而男性則會有長不高的後遺症，但背包過重將引起脊椎後凸、側凸、前傾或扭曲。如果書包重量超過背包者體重的10％-15％，對身體的損害將成倍增加。因此，建議把背包重量控制在背包者體重的10％ｓｍ以下。

(中時 )