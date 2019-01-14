潘文忠回鍋、陳吉仲升任！謝寒冰：綠營人才何其少

新任行政院長蘇貞昌今就任後，行政院團隊大合影。（中央社記者謝佳璋攝）

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中時電子報

行政院長蘇貞昌及閣員今就職正式上任，由於多位閣員留任，僅農委會代理主委陳吉仲升任、教育部長潘文忠回鍋。名嘴謝寒冰表示，一個超過三十年的政黨，每次組閣都是一場笑話。

九合一大選民進黨挫敗後，行政院長賴清德即表態會待立法院預算審完後，率閣員總辭；未料，新接任的行政院長蘇貞昌昨天公布新閣員名單，多數留任，僅少數升任，還有回鍋擔任部長的、打死不離開台中接任交通部長的。蘇內閣並於今天就職。

謝寒冰今在臉書上發文表示，「新內閣真是人才濟濟，有連神明都敢騙的閣揆（蘇貞昌），有卡管落跑不到一年又回鍋的部長（潘文忠），有哭喊要和前主委同進退結果自己上台的主委（陳吉仲），簡直就是台灣人不要臉類型的活標本啊」、「一個超過三十年的政黨，每次組閣都是一場笑話，綠營人才何其少？宦官何其多？」。

網友說，「台灣政壇歷史上僅無絕有的，無恥。藍營犯錯被轟下台，屁都不放，至少做到負責。綠營犯錯被轟下台，說會負責，最後玩大風吹」、「臉皮厚的人發誓對他來說算什麼、 有官可以當、有錢可以拿、他還管什麼發誓不發誓」。

還有網友說，「農曆新年家家戶戶（台灣共識）都吃（回鍋肉）」、「想不到他們的黨綱居然是派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益」、「懷念經國先生的年代」。

(中時電子報)

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