北市十大死因「癌」奪冠　衛生局供116場免費健檢

2019年01月14日 15:47 中時 李依璇

為維護市民健康，北市政府衛生局12日起提供116場免費整合性健康篩檢，包括「成人預防保健服務」及「4大癌症篩檢」（子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌），只要符合成人健檢（40志64歲每3年1次及65歲以上每年1次）及4項癌症篩檢(包括子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌)資格的民眾，都可以攜帶健保卡就近參加。

根據台北市最新十大死因統計資料顯示，惡性腫瘤（癌症）連續46年高居市民死因首位，去年就奪走5062人性命，占當年所有死亡人數28.7％。凸顯篩檢的重要性。

台北市衛生局長黃世傑表示，現代人生活飲食習慣受西方文化影響，高脂、高糖、低纖維，再加上生活忙碌，工時長、壓力大，缺乏規律運動，如果又有菸檳的壞習慣，都會增加罹患癌症或慢性病的機率。

台北市去年整合性篩檢有1萬2861人參與，即發現疑似癌症異常個案數515人次，慢性病異常比例血壓27.04％、血糖19.50％、血膽固醇46.34％；今年為擴大服務，一口氣增加社區型至55場及醫院型至61場，共116場，就是為了提供民眾更便利及高可近性的篩檢服務。

儘管根據衛福部最新癌症登記報告，台北市四癌發生率已均持續下降，但台北市立聯合醫院忠孝院區醫務長郭麗琳提醒，慢性病或癌症前期症狀較不明顯，民眾容易在自覺健康狀況良好之下，忽略了定期健康篩檢，等到有症狀時已影響治療。

(中時 )