失智老翁誤吞魚刺 切20公分小腸保老命

2019年01月14日 16:19 中時 鐘武達

彰化醫院一般外科主任余明昌呼籲老人家吃魚更要小心魚刺。（鐘武達攝）

小腸長出避雷針？81歲的黃姓失智老翁右下腹劇痛到衛福部彰化醫院就醫，一般外科主任余明昌透過電腦斷層影像研判小腸上有避雷針形狀的異物可能是魚刺，緊急手術果然小腸已被4公分長的魚刺穿透，最後切掉20公分的小腸保老命。

余明昌指出，黃姓老翁由家人帶到急診時只說肚子很痛，神情痛苦，X光片檢查卻看不出異狀，直到更精密的電腦斷層掃描才發現疑似有根異物穿刺小腸，其家人才想起，老人家3天前曾吃魚，追問時，老翁卻說「無吃魚」。

儘管老翁忘記了，余明昌研判應是魚刺穿過小腸引起腸液外漏且出現腹膜炎症狀，於是決定緊急手術。打開腹腔，果然小腸是被1根魚刺穿透且化濃，由於無法局部修補，只好將感染的20公分小腸切除，再進行截斷處重接的吻合手術。

余明昌說，小腸全長約400公分，主要是對食物進行消化及吸收，少了20公分影響不大。一般若是異物刺穿小腸，會造成腸液流出，肚子很痛，變成腹膜炎，若不立即處理，可能演變成敗血症，有生命危險。

他強調，異物在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等處就直接以內視鏡取出，如果到了小腸通常可以從肛門排出，但如產生腹痛或觀察3天還無法排出，就得要手術取出，否則引發腹膜炎，就有敗血症之虞。

(中時 )