中職》鄧志偉力拚4月出賽 感謝大餅另類鼓勵

統一獅13日春訓在台南開訓，14日在成大運動中心游泳池訓練，球員鄧志偉（前）因傷未下水訓練。中央社記者吳家昇攝 108年1月14日

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中時電子報
/台南報導

統一獅鄧志偉去年季末右膝動刀，目前仍在復健中，今天（14日）他再談起當初開刀的決定，提到當初二軍投手教練林岳平給他的另類心理建設，並為自己設定4月復出賽場的目標。

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鄧志偉去年季末因右膝韌帶斷裂傷勢動刀，術後他積極復健，目前雖能正常行走，但膝蓋還不能負荷正常訓練，然現在有些動作仍會造成不適，但他仍會適時「強迫自己」，「因為有時候要強迫才會有更好的進度。」

鄧志偉透露，當初還不確定要不要開刀時，前輩「大餅」林岳平曾對他說，這個時間留下半年的灰旗，鄧志偉回應：「當時我都還沒決定要開刀，『大餅』賢拜對我說這個，覺得怪怪的。不過他說，『我現在跟你說不用開刀，但後來要開刀的話，你會更難過，不如現在就先做好心理準備。』」

收下「大餅」的心理建設，鄧志偉最後還是決定開刀，手術結束當天，醫師說，若想快點好就要快點進行復健，「那天早上我做完手術，下午我就開始復健，真的很痛，痛到我手都在發抖，眼淚差點流下來，不過因為那時爸媽在旁邊看，我不想在他們面前掉眼淚。」

這段期間鄧志偉以盡快回到場上的目標努力復健，上個月還要使用拐杖的他，現在已經可以正常行走，雖訓練仍受限制，但他一直都有訓練自己的上半身，「其實手術完1個月只要動到上半身，膝蓋就會痛，但現在已經好多了。」鄧志偉說。

鄧志偉傷後復健，球隊中的資深前輩也都會與他分享自身經驗，不僅如此，隊友也時常鼓勵他，鄧志偉笑說：「他們的鼓勵有時候很白目，但我知道他們都是為我好，覺得很貼心。」鄧志偉也為自己立定目標：「希望4月可以復出！」

今天第一次沒有參加水中有氧訓練，鄧志偉在泳池邊看著隊友運動邊笑，還用手機紀錄他們的搞笑姿勢，「以前自己做都沒有什麼想法，今天看他們做，感覺很像小朋友。」

(中時電子報)

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