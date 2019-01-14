長榮航每周2班直飛桃園-青森定期航班

長榮航空每周開航桃園-青森定期航班

友善列印
工商

長榮航空（2618）持續深耕日本市場，繼日前宣佈6月6日起每日1班飛航名古屋，今（14）日再宣布7月17日開闢桃園-青森航線，每周2班直飛，即日起開放訂位，提供暑假赴日旅遊的民眾更多新選擇。

長榮航空孫嘉明總經理表示，日本是長榮航空2019年發展的重點市場，早在1995年即以不定期包機飛航的青森，今年暑假開始都將陸續改為定期航班，更加完整日本飛航航點的布局；在新增航點開闢以及原已飛航航點增班或放大機型後，今年日本整體運能可望增加1成以上。

長榮航空桃園-青森航線將以A321-200機型營運，提供184個座位數，分別為8個商務艙、176個經濟艙，班機起降時間如下：

每周三、六的11：30從桃園起飛到青森16：05抵達。每周三、六從日本青森17：15起飛，到桃園20：20抵達。

青森擁有眾多自然風光及人文觀光資源，且農產品項相當豐富，四季皆有各式農作採收體驗活動，非常適合親子同樂。該航線開航後，旅行社及自由行旅客可運用桃園-仙台航線，彈性規劃日本東北不同航點進出的豐富行程，以最經濟的時間，飽覽美景、暢遊東北。

長榮航空在名古屋及青森陸續飛航之後，長榮航空日本航點將增至12個，每周提供144個航班的飛航服務，除了定期航點之外，亦配合旅行社需求，持續在秋田、松山、福島、熊本、長崎、德島等航點提供不定期的包機。

(工商 )

春節帶阿公阿嬤跑駁二 看《懷舊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。