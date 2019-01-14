年後找工作勞動部就業博覽會釋出1萬多個職缺

勞動部就業博覽會釋出1萬多個職缺，圖為去年桃竹苗地區就業博覽會，勞動部次長林三貴（右六）出席活動啟動儀式。（勞動部勞動力發展署提供）

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勞動部今年就業博覽會預定場次。（勞動部勞動力發展署提供）

2019年開春即將進入第一波求職旺季，勞動部勞動力發展署規劃自2月至6月間，分別在新竹、屏東、花蓮、台南及台中等地辦理就業博覽會，預計邀請300多家廠商，提供1萬個以上的工作機會，想要求職的民眾可把握機會，到現場找工作。

為因應年後轉職潮及廠商急用人才需求增加，發展署每年度辦理就業博覽會，去年就協助超過6000名的求職者就業。今年第一場在2月16日於新竹縣體育館舉辦，預計邀請約60家徵才廠商參與活動，提供超過3200個工作機會，其中知名廠商如永豐餘、台灣玻璃、欣興電子、力晶科技、友達光電、昇陽國際半導體、智邦科技、台灣高鐵、京元電子等，開出起薪至少3萬元以上各類工程師及技師等職缺。

本次活動特別設置科技趣味體驗區，民眾可透過AR面試系統錄製簡短的自我介紹，再與真人虛擬面試主管進行問答，可提升面試時的表現，歡迎民眾前往參加。

除了就業博覽會之外，發展署建置「台灣就業通」網站（https：／／www.taiwanjobs.gov.tw）整合就業、職訓、技檢與創業服務，並與四大便利商店合作，於超商門市設置觸控式螢幕服務系統，全年無休隨時提供各類就業訊息，歡迎求職民眾多加利用。

(中時 )

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