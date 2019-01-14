山手線中央地方不同調 鐵道學會：建設早非選票保證

2019年01月14日 17:09 中時 李宜秦

交通部新任部長林佳龍今（14）日首日上任，對於台中市長盧秀燕停蓋山手線一事，林佳龍要求地方政府提出具體報告，否則將按照原定計劃執行。鐵道學會表示，建設早已不是選票保證，中央與地方應思考民眾所需，認為山手線與台中居民生活樣態不符，若只是為了建設而建設，是無法博得民眾信服的。

林佳龍今日是上任第一天，他接受媒體聯訪時表示，大台中山海環線是經過交通部專業審查、行政院核定，有分階段且正在進行中，地方政府若有意見，應經規定程序，提出具體報告，交通部會再與其進行討論，否則就會按照原定規劃推動。

對此，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，建設早已不是選票保證，目前山海環線仍在專案審議階段，若繼續往前走不見得是地方所需。學會表示，日本山手線是沿著東京都人民的生活圈所建設，環線剛好圍繞東京居民生活處，讓民眾生活更加便捷。

反觀台中山海環線是連接2條軸線，不像日本山手線整圈都是生活圈，與台中居民的生活型態不符，恐怕不是居民所需。學會呼籲，中央不應為了建設而建設，應回頭思考何為民眾所需，否則美麗口號也無法讓民眾信服。

鐵道學會表示，林佳龍雖不是交通專業出身，但期許他能擁有一顆體恤民眾的心、體恤民眾生活與工作移動需求的心。學會舉例，在前瞻計畫投入大量資源建設交通硬體的台中與高雄，皆在九合一大選中敗選收場，可見現已不是「有建設就有選票」的思維，一旦民眾認為「你的未來不是我認同的未來」，交通部也無法解決民眾困擾。

(中時 )