肉圓不加辣就施暴警政署說話了

2019年01月14日 16:42 中時 蕭承訓

針對肉圓不加辣就施暴之事，警政署表示，正義必須發揮在對的地方，希望經過這次事件後，所有人都可以一起成為守護婦幼的一員。發現身邊有疑似家暴的情形發生，請立刻通知警察，警察會立刻趕赴現場，與司法、社工單位一起進行後續處理，用最快的速度協助受暴者展開新的人生。

警政署指出，這幾天，只要看過那段家暴影片的人都一樣，全都氣得發抖，「怎麼狠心打得下手？」

警政署表示，其實不只肉圓男，家暴的事件，每天在全台各處發生著，即使不斷地努力，卻還是有許多的黑數藏在社會的角落，甚至身邊就有人發出求救的訊號。因此真的需要大家一起來守護婦幼的安全，將氣憤轉化成力量，這會比外送辣椒來的更重要。

警政署並列舉出恐怖情人有那些特徵？包括：1、控制欲強、情緒無常、易怒，甚至有毆打的情況。2、對你的親友有強烈的敵意，或是對他們說你的壞話。3、要求不合理的性行為，或是要求拍攝性愛影片、照片。4、有酗酒，或是吸毒習慣。

接著，應該如何保護自己？警政署指出，包括1、不接觸：不單獨接觸。（如有必要，選擇人多的地方，並找親友陪同前往。）2、不聯繫：斷絕金錢來往，不接受對方示好物品。（也不要因為同情心，而持續聯繫，避免讓他有機會要求見面。）3、不激怒：談話時避免激怒對方。（如發現對方情緒高漲或有異常神情時，立刻求助，並伺機離開現場。）

最後則是尋求親友保護：告訴自己及對方的親友等目前感情窘境。（請求周遭的親友幫忙勸說開導或協助留意，以免發生對方傷人或自殘行為。）

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(中時 )