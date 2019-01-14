外埔「樂農館」稻子成熟了！虎爸持鐮刀收割

2019年01月14日 17:27 中時 陳淑娥

后里區青年農民聯誼會長賴來安示範收割技巧。（陳淑娥攝）

135平方公尺的稻田今日收成。（陳淑娥攝）

台中花博外埔園區「樂農館」歡喜收稻！花博吉祥物虎爸14日下田割稻，吸引許多遊客駐足感受豐收的喜悅；農業局副局長蔡勇勝表示，盼透過收稻活動，讓民眾了解農業及糧食重要性，引導更多青年朋友返鄉務農。

馬鳴國小學生去年9月在「樂農館」下場插秧，近期水稻已結成成熟的稻穗，水稻養育職人、后里區青年農民聯誼會長賴來安示範收割技巧，農業局副局長蔡勇勝、花博發言人黃意涵及虎爸手持鐮刀彎腰割稻。

蔡勇勝表示，水稻是台灣重要的糧食作物，早期全台栽植面積有80萬公頃，由於飲食習慣的改變，種植面積慢慢減少，現今台灣農業多已機械化，但人工技術仍占重要地位，盼藉由收割活動，讓民眾了解農業及糧食重要性，引導更多青年朋友返鄉務農。

會長賴來安表示，從農30年以來，首次在室內管理水稻及收稻，是一次很特別的經驗，因「樂農館」水稻日照不足，稻子不夠飽滿無法進行脫穀。市府指出，收割後的稻田將以稻稈綑綁營造豐收景象，並於農曆春節過後再換展為水稻秧苗，呼應館外農村景象。

農業局指出，花博外埔園區「樂農館」邀請龔書章建築師擔任策展人，策展團隊大膽打破過去各展覽館間的區隔框架，並採取全區覆土方式，直接把135平方公尺的稻田搬入館內，要讓參觀民眾彷彿置身於田野之間。

(中時 )