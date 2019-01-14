速食業也hold不住了！肯德基漢堡漲價10元、炸雞漲6元

2019年01月14日 16:47 中時 吳奕萱 、中時電子報／ 林郁庭 、中時電子報／

肯德基桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。（參考圖，肯德基提供）

近年來餐飲市場成本不斷上漲，台灣肯德基宣布調整產品售價，表示自2016年起，迄今已逾2年未調整餐點售價；考量整體營運成本，並檢視產品價格，（明）1月15日起調整部分餐點售價，整體產品價格調幅約5％。肯德基隸屬的富利餐飲則一向未出面說明，僅交由委外公關公司代為發布聲明。

鑑於台灣肯德基已兩年未調整餐點售價，肯德基宣布整體產品價格調幅約5％，其中有漲價也有降價。個人套餐較原價最高調降26元、降幅最高達17％；價格調升的餐點，如單點蛋撻、炸雞及堡類調升2～10元，包含單點蛋撻調升2元、單點炸雞調升6元，及單點漢堡調升9~10元；而XL套餐調升10元、桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。

此外，99元超值套餐，與經典拼盤、點心盒、上校雞塊與雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等點心，及包含各式燒餅、烤餅、蛋堡與嫩雞粥的早餐商品，價格並未有調整。為緩和消費者，肯德基也推出ABC自由選、99元超值餐，及其他優惠、折價券回饋顧客。

其他速食業者部分，麥當勞表示，麥當勞考量市場環境、消費者喜好與營運成本，持續檢視產品組合並評估價格結構，相關內容待最後確認後，將正式公佈。

(中時 )