陶喆妻孕肚挺好友發片 百億塑身衣千金連大S也相挺！

2019年01月14日 16:53 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

知名塑身衣千金唐芯今（14）日舉辦單曲《黏你》記者會，現場藝人、名媛好友雲集，更邀來大S、陶喆、陳孫華、張榕容為她錄製VCR，陶喆的老婆Penny一早挺孕肚到飯店為她打氣，還為她準備紅豆水消水腫，唐芯笑說Penny就像她的地下經紀人，前一天她去逛街Penny打給她，叫她趕快回家練歌，讓她感到十分溫馨。

唐芯的同門師兄古曜威現身當特別嘉賓。（圖／記者李家穎攝）

記者會現場除了唐芯的舊鄰居大S親自錄製影片外，台塑家族第三代千金蔡佳宸、藍鈞天與老婆、唐志中的老婆、鍾欣怡、黃馨儀、古曜威、GTM的WISH等藝人名媛都到場聲援。現場唐芯也演唱新歌〈黏你〉，獲得不少掌聲好評。

左起：唐志中太太小咪、唐芯、鍾欣怡、古曜威。（圖／單純夢想文化提供）

有傳聞唐芯已婚，她今日表示身分證的配偶欄仍是空白，但有一個交往6、7年的男友，還沒有想婚的衝動，笑說和男友都是宅男宅女，平常會待在家一起打電玩和線上遊戲。從小就學音樂的她，把出唱片當成交作業，她表示寫歌大多看看偶像劇，就能有一些想法去寫出來，不過首度在那麼多人面前唱歌，也讓她十分緊張，師兄古曜威擔任特別來賓力挺，卻比她更緊張，兩人上台前還在互相叫對方不要緊張，十分有趣。

(中時電子報)