中職》春訓開訓前夕 兄弟教練大風吹

中信兄弟教練團大變動。（取自中信兄弟粉絲團）

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中時電子報
/綜合報導

中信兄弟今天(14日)宣佈教練團異動，除了新聘任客座投手教練藤田學，另外本土教練也有不小變動，原二軍牛棚教練接任一軍牛棚教練，一軍守備教練則細分為內野與外野。

中信續由伯納 (Scott Budner)兵符，與投手教練佛斯特(John Foster)及新聘任的打擊教練泰銳(Terry Alexander)一同領軍。二軍也是由林威助總教練繼續鎮守屏東，與打擊教練威爾森(Tack Wilson)、投手教練葉明煌及新聘任的客座投手教練藤田學一起著力於農場養成。

另位， 一軍打教由泰銳接任，他有34年美國大學NCAA第一級球隊經歷;1991至2013年任大學教練，其中2002年任美國國家隊 三壘指導教練;2014年任匹茲堡海盜短A打擊教練;2015至2018年任私人棒球學校打擊教練。

原一軍牛棚教練葉明煌調至二軍擔任投手教練，一軍牛棚教練由原二軍牛棚教練林恩宇接任。一軍守備教練部份將做分工，原守備教練黃泰龍專職內野守備部份，由原二軍外野守備教練林明憲一同至一軍負責守備教練工作，專職外野守備部份。

二軍投教除葉明煌外，另聘藤田學擔任客座投教。藤田學於2007至2008年任日職軟銀鷹隊二軍投手教練;2009至2018年於軟銀鷹隊球隊營運部負責球員養成、及負責職業層級的球探部門任職;也於去年參與中信秋訓、擔任客座投手教練。

原二軍外野/跑壘指導教練林明憲調至一軍，由陳皓然接任原職位。原二軍助理體能教練朱偉銘不續約，由李尚儒接任。李尚儒曾於 2012 年任倫敦奧運中華隊防護員，2013年任東泰高中籃球隊體能教練兼運動防護員;2014年投入兄弟隊，2017年起擔任中信運動防護復健組組長。擁有NSCA CSCS 美國國家體能協會肌力與體能訓練執照及AFAA WT美國有氧體適能協會重量訓練教練資格。

(中時電子報)

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