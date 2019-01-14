「姚三代」離開教育部 學術界封「最佳救援投手」

2019年01月14日 16:49 中時 林志成

3度代理教育部長的姚立德，在這次內閣改組確定離開，回到北科大去。高教界封他為「2018年最佳救援投手」，他自己則表示，原本規畫再怎麼樣不能第三次代理部長，但最後仍事與願違。他現在要離開救援投手的角色，回到休息室去，當個觀眾及啦啦隊。

過去一年，教育部有潘文忠、吳茂昆及葉俊榮等3位部長因為台大校長遴選案而離開，都是由次長姚立德代理部長，他被稱為「姚三代」。不過在這波內閣改組中，他確定離開教育部，回到北科大任教。

教育部今天為姚立德舉行歡送會，回鍋的部長潘文忠表示，他在2017年3月時，邀請時任北科大校長的姚立德擔任教育部次長，負責主管高教、技職及國際教育等事務，在產學合作、招收境外生及新南向政策方面，都可看到姚的心血在其中。

潘文忠說，今天他跟姚立德聊了一下，心裡覺得感傷，因為過去1年對教育部來說是相當辛苦的一年，姚立德3度代理教育部長，應該已創下「金氏世界紀錄」，但他在關鍵時刻帶領教育部同仁順利銜接，非常感謝他。

國立科大校院協進會理事長、台科大校長廖慶榮則說，姚立德在2018年多次臨危授命，代理部長，穩定軍心，讓台灣高教得以往前邁進，堪稱是「2018年最佳救援投手」。

姚立德則表示，台大校長遴選案，造成3個部長離開，他身為主管高教業務的次長，加上是台大校長遴選委員會委員，對於這樣的結果，他非常自責與難過，並認為自己應該知所進退。

姚立德透露，在代理過兩次部長後，葉俊榮上任，他當時就跟葉說：「我不能再代第三次了，立法院這個會期結束，我就一定要離開。」不過，始料未及的是，葉俊榮比他先走，他還是第三次代理部長。

姚立德說，他是虔誠佛教徒，抱著發菩提心、種福田的態度到教育部來，希望讓教育翻轉年輕人的人生及讓他們實踐夢想，這兩年來確實學到很多。不過現在第一任先發投手（指潘文忠）已經休息夠了，重新站上投手丘，他這個救援投手則要回到休息室去，改當觀眾及啦啦隊，為教育加油、打氣。

(中時 )